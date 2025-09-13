Onana paperone al Trabzonspor: sarà tra i più pagati della Super Liga turca. Il portiere camerunense guadagnerà di più che al Manchester United

Un colpo di mercato importante per il calcio turco: André Onana è diventato un nuovo giocatore del Trabzonspor. L’operazione, che porterà ha portato camerunense a lasciare il Manchester United per trasferirsi in Turchia, è stata una delle più sorprendenti di questa sessione di mercato, soprattutto per i suoi incredibili dettagli economici.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, Onana non solo diventerà il calciatore più pagato nella storia del Trabzonspor, ma si posizionerà anche tra i top earner dell’intera Super Lig. La vera notizia, tuttavia, è che il suo ingaggio complessivo supererà quello che percepiva al Manchester United. Questo sarà possibile grazie a una struttura contrattuale particolarmente vantaggiosa, che include un ricchissimo bonus alla firma e una serie di premi legati a obiettivi personali e di squadra, capaci di far lievitare in modo significativo lo stipendio base.

Il club turco sta quindi mettendo a segno un’operazione di enorme prestigio, assicurandosi un portiere di caratura internazionale nel pieno della sua maturità agonistica e strappandolo a uno dei club più importanti al mondo. Una mossa che testimonia le grandi ambizioni del Trabzonspor, deciso a competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle coppe.

L’impatto di Onana potrebbe essere immediato. L’accordo è talmente vicino alla conclusione che si ipotizza già un suo possibile esordio nel sentitissimo derby contro il Fenerbahçe. Schierarlo in una partita così importante sarebbe una chiara dichiarazione d’intenti, presentando subito ai tifosi il nuovo leader tecnico e carismatico della squadra.