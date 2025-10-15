Openda Juventus, l’attaccante è un caso? Dal Belgio tranquillizzano i bianconeri

Openda Juventus: la punta continua a non convincere con le sue prestazioni. Ma c’è chi rassicura i bianconeri. Ecco tutti i dettagli

Openda è un caso? E di che gravità? A rispondere e cercare di capire meglio l’attaccante della Juventus, che anche col Belgio è rimasto all’asciutto, su Tuttosport c’è Dominique Renson, responsabile tecnico delle giovanili dell’RFC Liegi, l’uomo che lo ha scoperto quando aveva 11 anni.



IL PRIMO RICORDO – «Era piccolo ed era già di un altro livello. Con noi ha iniziato quando aveva poco più di 10 anni, il talento era evidente».



COSA SI ASPETTA ADESSO – «Ci si aspetta che prosegua nella sua crescita. Ha mostrato una bella evoluzione in Olanda, in un calcio offensivo, poi è migliorato in Ligue 1, in Francia, contro difese più chiuse».



IL LIPSIA – «Ecco, lì ha saputo mantenere il ritmo, in un contesto che è pure più fisico, più atletico. Ora la sto ria è differente. In Italia avrà difese più solide a stargli dietro. Si tratta del vostro marchio di fabbrica, classica storia da calcio italiano. Lì trova spazi più ristretti, per questo avrà bisogno di un periodo di adattamento».



É ADATTO AL CALCIO ITALIANO – «Domanda complessa, perché qualsiasi giocatore ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato, alle sue richieste fisiche e tattiche. Possiamo dire questo: è un attaccante che ha bisogno di spazio per esprimere la sua velocità e la sua esplosività».



É DAVVERO UN CENTRAVANTI – «Ha spesso giocato in quel ruolo lì, da punta unica. Ma con spazio per attaccare la profondità e inserirsi tra le linee. Se metti un altro attaccante, però… Con un punto di riferimento centrale, un giocatore in grado di fare da perno per sfruttare gli spazi che crea, allora è diverso. Questa è la sua dote principale: l’inserimento. E ha scatti decisivi».



DIFFICOLTA’ DI ADATTAMENTO – «Ripeto, ogni giocatore ha bisogno del proprio tempo. Bisogna adattarsi alla nuova squadra, al nuovo allenatore, al sistema di gioco, ai movimenti offensivi, alla nuova cultura, alla vita, alla stampa. Non è poco, no? Non sono tutti come De Bruyne». LEGGI ANCHE >>> Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi

