Ordine rivela: «Dopo aver salvato Eriksen, Kjaer si è sentito come svuotato»

Il giornalista Franco Ordine ha rivelato come si è sentito Kjaer dopo aver salvato la vita al compagno di squadra Christian Eriksen

Intervistato da Tutti Convocati su Radio 24, Franco Ordine ha così parlato del bellissimo gesto di Kjaer che ha salvato – dando i primi soccorsi – lo sfortunato Eriksen:

«Fonti milanesi che hanno parlato con Kjaer raccontano che lui abbia detto che a un certo punto si è sentito talmente svuotato di energie fisiche e nervose che si sentiva come se avesse fatto la maratona di New York. Milano ha guadagnato uno scudetto incredibile. Ieri tutti i social nerazzurri hanno pubblicato foto di Kjaer, e social rossoneri hanno pubblicato la bandiera dei tifosi nerazzurri con la foto di Eriksen. E’ qualcosa che ci ricorderemo per molto