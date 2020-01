Oriali elogia Conte: «È un top. Vuole lasciare un segno importante»

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport, Lele Oriali ha elogiato anche l’allenatore dell’Inter Antonio Conte

Lele Oriali ha speso parole molto importanti per l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, nella lunga intervista concessa a Sky. Queste le parole dell’ex mediano nerazzurro.

CONTE – «È coinvolgente e coinvolto nel progetto: è arrivato con la mentalità giusta, con l’intenzione di dare un’impronta all’Inter. Vuole lasciare un segno importante. Le aspettative della società sono importanti e alte, serve tempo».

STAGIONE – «Stiamo andando oltre le aspettative, non si pensava di andare così bene a metà stagione. Il lavoro è tanto da fare, la strada percorsa è stata positiva al di là dei tanti problemi soprattutto di infortuni. C’è stato un momento in cui l’organico era molto ridotto, ora può darsi che venga un pochino allargato, almeno questo si spera per gennaio perché ne avremmo bisogno. Considerando gli impegni e il fatto che stiamo andando bene, si cercherà il più possibile di poter rimanere in questa posizione anche se non sarà facile, ci sono delle antagoniste molto forti»