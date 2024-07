"COME TO ATALANTA". I tifosi nerazzurri invadono i SOCIAL di Matt O'Riley per farlo venire a Bergamo - Calcio News 24

L’Atalanta vuole O’Riley, e visto l’ultimo pressing nerazzurro per il centrocampista del Celtic (oltre che alla volontà del ragazzo nel venire a Bergamo), i tifosi orobici sono entusiasti nella possibilità di vedere la trattativa in fase finale.

Come accaduto per Charles De Ketelaere, i tifosi nerazzurri hanno preso di mira il profilo del ragazzo su Instagram intasando la sezione commenti all’insegna di un solo grido “Come to Atalanta”. Staremo a vedere come si evolverà l’affare della Dea.