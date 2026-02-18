Ormai è cosa fatta, sorpresa Salah per Spalletti: che colpo!

Salah è un calciatore conosciuto veramente molto bene da Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus. Lo ha allenato alla Roma con più che discreti risultati prima che l’attaccante egiziano si trasferisse al Liverpool, in cui ha trionfato sia in premier League che in Champions League.

Si tratta di un giocatore importante che però in estate potrebbe incredibilmente lasciare i reds per accasarsi altrove. Impossibile non tenere in considerazione un possibile addio di questo tipo, anche perché come abbiamo effettivamente precisato si tratta di un calciatore importante. Ma dove può trasferirsi?

Un ritorno in Serie A non solo è molto difficile, ma dal punto di vista dello stipendio – senza una certa riduzione di ingaggio – è assolutamente improbabile credere che possa accadere un trasferimento di questo tipo. Parlando invece del futuro di Salha, comunque la destinazione futura dovrebbe in ogni caso essere distante dalla Premier League: scopriamo quale nello specifico.

Salah, futuro in bilico: dove può andare

Secondo Teamtalk, Salah è sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. Potrebbe firmare un contratto davvero non poco rilevante, che lo renderà semplicemente fra i calciatori più pagati al mondo in senso assoluto. Non sappiamo però quanto chiederà il Liverpool per il cartellino dell’attaccante, tuttavia è da tenere in considerazione la possibilità che in Arabia qualcosa debbano effettivamente spendere.

Salah all’Al-Nassr, si può fare già questa estate (www.calcionews24.com – X Ada Cotugno)

Il motivo è semplice, l’accordo che lega Salah al club inglese scade nel giugno 2027. Il giocatore in questione può trasferirsi all’Al-Nassr, società che a fine stagione potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo a causa delle polemiche costanti e continue che riguardano proprio il giocatore portoghese. Probabilmente proprio per questo una delle società arabe più importanti e influenti in assoluto sarebbe alla ricerca di un altro centravanti di questo livello, anche dal punto di vista dell’influenza e del carisma a livello sportivo e mediatico.

In effetti, Salah risponde facilmente a questo identikit, e proprio per questo merita eccome di essere considerato in vista del futuro. Per quanto riguarda la Serie A, ci sono poche possibilità di poter rispondere ai club di Premier League a livello di ingaggio, figurarsi contrastare quelle che giocano in Arabia Saudita. Qualcosa di ancora più difficile e che quindi porta calciatori pure di altissimo livell oa riflettere sul da farsi. Anche perché, come abbiamo visto in molteplici occasioni, gli stipendi a cui facciamo riferimento sono veramente molto importanti e tutt’altro che facilmente rintracciabili in qualsiasi campionato europeo, dall’Inghilterra alla Spagna fino a Germania, Francia e Italia.