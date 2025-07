Osimhen Galatasaray, l’appello di Felipe Melo: «De Laurentiis, lascialo partire per favore»

Osimhen al Galatasary, si continua a trattare con il NapolI: intanto sui social l’ex giallorosso Felipe Melo lancia un appello sui social a ADL

Il futuro di Victor Osimhen è di nuovo al centro del mercato. Il Galatasaray ha intensificato il pressing sull’attaccante nigeriano, già protagonista in Turchia nella scorsa stagione in prestito, con l’obiettivo di riportarlo a Istanbul stavolta a titolo definitivo. Una delegazione del club giallorosso è arrivata in Italia nei giorni scorsi con l’intenzione chiara di chiudere la trattativa. Fino a tre giorni fa, Osimhen era vincolato al Napoli da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro per l’estero, clausola che il Gala era disposto a rispettare pur chiedendo una dilazione nei pagamenti. Tuttavia, tale clausola è decaduta, e la trattativa ora si gioca su un tavolo tutto nuovo.

Il Galatasaray ha comunque rilanciato, confermando un’offerta da 75 milioni: 40 milioni subito, più due rate da 17,5 milioni da versare nei prossimi due anni. Una proposta che il Napoli sta valutando, pur insistendo su formule di pagamento diverse e – soprattutto – su garanzie bancarie più solide. È questo il nodo principale da sciogliere nelle prossime ore. La sensazione è che la giornata di domani possa diventare decisiva per capire se l’operazione si farà davvero.

A spingere per la buona riuscita dell’affare non è solo Osimhen – che ha già rifiutato l’Al Hilal, pronto a soddisfare tutte le richieste economiche del Napoli – ma anche un ex volto noto del club turco. Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, ha deciso di esporsi pubblicamente con un messaggio chiaro affidato ai social: «De Laurentiis, perché non lo lasci andare? Victor vuole giocare al Galatasaray, lascialo andare e vendilo, per favore». Parole che risuonano come un appello e che testimoniano l’attesa crescente attorno all’affare.

Il Napoli, dal canto suo, è disposto ad ascoltare ma non a svendere. Il club partenopeo vuole garanzie certe prima di lasciar partire uno dei suoi gioielli. Il finale della telenovela è ancora tutto da scrivere, ma stavolta, più che mai, si è arrivati a un bivio.