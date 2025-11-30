Galatasaray, Osimhen carica i compagni: le parole dell’ex Napoli accendono il derby con il Fenerbahce

Osimhen infiamma l’ambiente prima del derby turco: il messaggio dell’ex Napoli al Galatasaray. Le dichiarazioni

Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe si prepara a essere l’appuntamento più acceso della stagione turca. A rendere ancora più speciale la sfida è il ritorno in campo di Victor Osimhen, fermo da due partite a causa di un infortunio rimediato con la Nazionale nigeriana. L’attaccante ex Napoli ha ripreso ad allenarsi venerdì con un programma personalizzato e ora punta con decisione alla maglia da titolare.

Secondo quanto riportato da Sabah, Osimhen avrà un confronto diretto con l’allenatore Okan Buruk per ribadire la sua volontà di scendere in campo dall’inizio. Il centravanti sente il peso dell’investimento fatto dal club e la responsabilità di guidare la squadra in una partita che vale molto più dei tre punti.

La sua leadership non si limita al campo: nel ricongiungimento con il gruppo, Osimhen avrebbe tenuto un discorso motivazionale rivolto ai compagni, sottolineando di conoscere bene l’importanza del derby con il Fenerbahçe e ciò che rappresenta per i tifosi. «Conosco bene l’importanza del derby e ciò che significa per i nostri sostenitori», avrebbe dichiarato, caricando l’ambiente.

Il derby diventa così la vetrina ideale per il suo ritorno ai massimi livelli. La presenza di Osimhen è considerata fondamentale per il Galatasaray, che vuole restare agganciato ai Canarini in testa alla classifica e dimostrare di avere un leader pronto a trascinare la squadra nei momenti decisivi.

OSIMHEN – «Conosco bene l’importanza del derby con il Fenerbahce e ciò che significa per i tifosi. Ho vissuto questa emozione la scorsa stagione. Questo club ha investito in me per partite così importanti. Se necessario mi prenderò dei rischi e scenderò in campo dando il cento per cento»

