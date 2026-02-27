Osimhen Juventus, il sogno si allontana? Oltre alla clausola del Napoli spunta un ostacolo economico che complica il piano bianconero

Osimhen Juventus, il sogno si complica: oltre alla clausola del Napoli pesa un altro ostacolo che allontana l’attaccante dai bianconeri

La Juventus segue con attenzione tutto ciò che ruota attorno a Victor Osimhen, protagonista della qualificazione del Galatasaray agli ottavi grazie al suo gol. Il gesto di non esultare, come evidenziato dal Corriere dello Sport, non ha nulla a che vedere con il mercato: è stato un atto di rispetto verso Luciano Spalletti, l’allenatore che più di tutti ha inciso sulla sua crescita. “Era giusto rispettare un uomo a cui voglio bene”, ha spiegato l’attaccante, chiudendo la porta a interpretazioni interessate.

Clausole e vincoli economici che frenano ogni ipotesi italiana

Nonostante Osimhen abbia espresso parole di stima verso la Juventus, un suo ritorno in Serie A appare oggi quasi impossibile. Il Napoli, cedendolo per 75 milioni, ha inserito clausole molto rigide: chi volesse acquistarlo dal Galatasaray dovrebbe versare 70 milioni nel primo anno oppure 50 nel secondo, con margini di manovra reali soltanto dal settembre 2027. Una struttura contrattuale pensata per blindare il valore del giocatore e scoraggiare assalti immediati.

L’ingaggio faraonico che taglia fuori la Serie A

A rendere il quadro ancora più proibitivo c’è lo stipendio percepito a Istanbul: 15 milioni netti a stagione, ai quali si aggiungono bonus legati a fedeltà e diritti d’immagine che portano il totale oltre i 20 milioni. Numeri fuori scala per qualsiasi club italiano, Juventus compresa. Alla luce di queste cifre, ogni suggestione di mercato si spegne sul nascere: Osimhen, almeno per ora, resta un sogno irrealizzabile per la Serie A.