Osimhen Juventus, suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli, lo scenario

Osimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nigeriano — oggi protagonista al Galatasaray con 8 gol in 14 presenze — sarebbe il grande sogno di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Il rapporto speciale nato durante l’anno dello scudetto a Napoli alimenta una suggestione affascinante, ma che si presenta fin da subito come un’operazione ai limiti dell’impossibile.

Osimhen Juventus, la suggestione che infiamma il mercato

Il possibile affondo bianconero dipende da due condizioni fondamentali, che l’amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini stanno valutando con estrema prudenza. La prima riguarda la panchina: l’arrivo di Osimhen diventerebbe un’ipotesi concreta solo con la conferma — sempre più probabile — di Luciano Spalletti, considerato l’unico in grado di esaltare le caratteristiche del centravanti nigeriano.

La seconda condizione è di natura economica e passa inevitabilmente dalla cessione di Dusan Vlahovic. Solo l’addio del serbo permetterebbe alla Juventus di liberare spazio salariale e budget per tentare l’assalto al bomber del Galatasaray. Nel frattempo, però, la dirigenza mantiene i piedi per terra: il profilo di Kolo Muani resta infatti in pole position anche in vista dell’estate.

Il valore di Osimhen si aggira intorno ai 75 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe permettersi solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League e di almeno una cessione eccellente. I tifosi sognano già la maglia numero 9 sulle sue spalle, ma per ora la suggestione resta tale, sospesa tra ambizione e realtà di mercato