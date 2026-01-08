Osimhen Lookman, quando la lite in campo è tra compagni di squadra! 5 altri esempi nella storia del calcio

Osimhen Lookman e non solo, quando la lite in campo è tra compagni di squadra! 5 altri esempi nella storia del calcio: uno riguarda anche Del Piero!

Le immagini del recente battibecco in Coppa d’Africa tra Victor Osimhen, attuale centravanti del Galatasaray, e Ademola Lookman, stella offensiva dell’Atalanta, hanno riaperto il dibattito sulle tensioni interne agli spogliatoi. Durante la sfida tra Nigeria e Mozambico, l’ex bomber del Napoli ha rimproverato aspramente il compagno di reparto per questioni tattiche, tuonando: “Stammi a sentire, questo è un gioco di squadra“. Un richiamo forte, arrivato paradossalmente dopo che l’esterno della Dea gli aveva già servito due assist vincenti.

Tuttavia, la storia del calcio è costellata di “fuoco amico” ben più grave. In Premier League, palcoscenico di intensità agonistica, l’episodio più recente tra le fila dell’Everton ha del surreale: il mediano Idrissa Gueye ha colpito con uno schiaffo il compagno difensore Michael Keane al 13′ della gara contro il Manchester United, rimediando un rosso diretto. Sempre oltremanica, resta negli annali il gancio destro di Ricardo Fuller al suo capitano Andy Griffin, ma nulla supera la rissa da strada tra i centrocampisti del Newcastle Lee Bowyer e Kieron Dyer. Dopo la frase ingiuriosa “Non ti passo la palla perché sei un pezzo di m***a”, i due si picchiarono finendo entrambi sotto la doccia.

Il capitolo italiano offre sceneggiature altrettanto drammatiche, spesso coinvolgendo i tecnici. Clamoroso fu il caso di Delio Rossi: sulla panchina della Fiorentina, l’allenatore perse la testa aggredendo fisicamente il fantasista serbo Adem Ljajic, reo di un applauso ironico. Rossi fu esonerato, salvo poi minimizzare anni dopo parlando di “discorso scenico”. Più recente il caos in Serie C alla Triestina: il mister Pep Clotet ha scosso violentemente l’attaccante Raimonds Krollis dopo un’espulsione ingenua. Infine, un amarcord in casa Juventus: anche un gentiluomo come Alessandro Del Piero perse le staffe, andando testa a testa con l’allora giovane promessa Raffaele Palladino, urlandogli in faccia di tacere.

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET