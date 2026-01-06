Nigeria, tensione alle stelle: Osimhen e Lookman protagonisti di una lite clamorosa in campo. Sfiorata la rissa – VIDEO

Nigeria, scintille tra Osimhen e Lookman: momenti surreali in campo e rissa evitata per un soffio contro il Mozambico

La Nigeria ha imposto il proprio dominio sul Mozambico fin dai primi minuti, rendendo gli ottavi di finale della Coppa d’Africa una partita senza storia. I protagonisti assoluti sono stati Osimhen e Lookman: il primo ha firmato una doppietta, mentre il secondo ha sbloccato il match e servito due assist, uno dei quali proprio per l’ex attaccante del Napoli, oggi al Galatasaray. Tutto sembrava procedere senza intoppi, almeno fino a un episodio inatteso ripreso dalle telecamere nella ripresa.

Il momento più sorprendente è arrivato al 63’, quando Osimhen, dopo aver sprecato alcune occasioni, ha perso la calma nei confronti di Lookman. Tra i due è nato un confronto accesissimo, quasi una rissa, con l’attaccante furioso per non aver ricevuto alcuni passaggi che avrebbero potuto permettergli di completare la tripletta. Sui social è circolata persino l’ipotesi che Osimhen abbia chiesto la sostituzione per protesta. E infatti, pochi minuti dopo, sul 3-0, il numero 9 è stato richiamato in panchina.

La Nigeria, però, non si è fermata. Al 75’ è arrivato il poker definitivo firmato da Adams, su assist — ironia della sorte — proprio di Lookman. Un modo perfetto per chiudere la partita e, allo stesso tempo, per rispondere sul campo alla rabbia del compagno di squadra, confermando ancora una volta il suo ruolo decisivo nella serata.

