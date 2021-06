Osti Sampdoria, domani la firma: i dettagli del nuovo contratto

Osti rimarrà alla Sampdoria ancora per un altro anno: domani ci sarà la firma con il club blucerchiato. I dettagli del contratto

Carlo Osti rimarrà alla Sampdoria ancora per un altro anno. Come riporta Sky Sport, domani ci sarà la firma con il club blucerchiato per il prolungamento del contratto fino al 2022.

Il ds passerà alla carica di direttore tecnico delle aree sportive, un ruolo che permetterà al presidente Massimo Ferrero di ingaggiare Daniele Faggiano come direttore sportivo della Sampdoria.