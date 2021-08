Padelli: «L’Udinese è casa mia. Sono tornato qui perchè voglio provare a trasmettere la mia esperienza ai giovani»

Intervenuto nel corso dell’ultima conferenza stampa, il portiere dell’Udinese Daniele Padelli ha spiegato quello che sarà il suo ruolo nella squadra di Gotti. Di seguito le sue parole.

«Arrivo con tanta esperienza in più rispetto a 8 anni fa e sono qui per provare a trasmetterla ai miei compagni più giovani. Cercherò di aiutare a migliorare l’approccio e la mentalità in allenamento, a 35 anni sono riuscito a vincere uno Scudetto, vuol dire che quanto ho fatto è servito per arrivare all’obiettivo. Udine ce l’ho nel destino, io sono venuto qui cominciando praticamente la mia carriera in Serie A, ho giocato anche in Europa League e ho sposato una ragazza di qui. L’esordio con l’Inter l’ho fatto qui. Quando mi è arrivata la proposta sono stato felicissimo perché Udine la sento come una casa» ha dichiarato Padelli.