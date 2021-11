Padre Haaland: «È in club fantastico. Vedremo cosa succederà»

Alfie Haaland ha parlato del futuro del figlio Erling: le sue dichiarazioni in merito alla situazione in casa Borussia Dortmund

HAALAND – «Vedremo… Guarda dietro di me, in questo bellissimo stadio di Dortmund. È in un club fantastico. Prenderemo le cose come vengono».