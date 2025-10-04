Pafos, ufficiale l’arrivo di Guessand: nuovo capitolo per l’ex difensore dell’Udinese

Pafos, ufficiale l’arrivo di Guessand: nuovo capitolo per l’ex Udinese. Colpo di mercato per i rivali in Champions della Juve

Il Pafos FC, club di prima divisione cipriota, ha ufficializzato l’arrivo di Axel Guessand, giovane difensore centrale francese classe 2004. A soli 20 anni, il calciatore ha già maturato esperienze in diversi campionati europei, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Dalla Francia all’Italia: i primi passi di Guessand

Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, Guessand si è trasferito giovanissimo in Italia per vestire la maglia dell’Udinese, società da sempre attenta alla valorizzazione dei talenti. Con i friulani ha completato una parte importante del suo percorso di formazione, prima di intraprendere esperienze all’estero per accumulare minuti e responsabilità.

Le esperienze in Olanda e Norvegia

Il difensore francese ha militato in Eredivisie con il Volendam, campionato noto per la sua attenzione allo sviluppo dei giovani calciatori. Qui Guessand ha avuto l’opportunità di confrontarsi con un calcio tecnico e veloce, ideale per crescere tatticamente. Successivamente ha vestito la maglia del Kristiansund, club norvegese con cui ha aggiunto ulteriore esperienza internazionale, misurandosi con un contesto fisico e competitivo.

Un colpo di mercato che interessa anche alla Juventus, visto che il Pafos sarà una delle rivali in Champions League dei bianconeri.