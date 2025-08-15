Pafundi Sampdoria, trattativa fattibile con l’Udinese per il centravanti? I genovesi ci provano

Pafundi Sampdoria, il trequartista classe 2006 vicino al trasferimento in blucerchiato? Ecco cosa filtra da Bogliasco sulla trattativa

La Sampdoria si muove con decisione sul mercato e uno dei nomi caldi di queste ore è quello di Simone Pafundi, trequartista classe 2006 dell’Udinese e talento tra i più promettenti del calcio italiano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il giocatore avrebbe già espresso la propria disponibilità a trasferirsi a Genova, aprendo di fatto la strada a una trattativa sempre più concreta.

La volontà del calciatore è un segnale chiaro. Pafundi, cresciuto nel vivaio friulano e già protagonista con le nazionali giovanili, vede nella Sampdoria l’occasione ideale per trovare continuità e minuti preziosi, elementi fondamentali per la sua crescita. La scelta di approdare in un club che punta a valorizzare i giovani rappresenta un passo importante per la sua carriera.

Dal lato blucerchiato, la dirigenza sta lavorando per trasformare questa apertura in un accordo ufficiale. La formula più probabile è quella di un prestito con diritto di riscatto, opzione che consentirebbe alla Samp di valutare il rendimento del giocatore sul campo prima di un eventuale acquisto definitivo. Questo tipo di operazione permetterebbe anche di contenere l’impatto economico immediato, mantenendo al contempo il controllo sul futuro del calciatore in caso di rendimento positivo.

L’Udinese, pur riconoscendo il potenziale di Pafundi, è disposta a lasciarlo partire temporaneamente. La priorità del club friulano è garantire al giovane fantasista un contesto in cui possa giocare con continuità, senza però rinunciare del tutto al suo cartellino. Da qui l’apertura verso una cessione in prestito, ritenuta la soluzione più equilibrata per tutte le parti coinvolte.

Le prossime ore saranno decisive: sono in programma nuovi colloqui tra le due dirigenze per definire i dettagli e superare eventuali ostacoli burocratici. L’accordo sembra a portata di mano e la sensazione è che, salvo imprevisti, l’operazione possa concretizzarsi a breve.

Se l’affare dovesse andare in porto, la Sampdoria si assicurerebbe un innesto di qualità e fantasia, mentre Pafundi avrebbe la possibilità di mettere in mostra il suo talento in un campionato competitivo e sotto i riflettori di una piazza storica.