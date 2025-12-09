Atalanta News
Pagelle Atalanta Chelsea, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League
Pagelle Atalanta Chelsea, ecco i TOP e FLOP del match della sesta giornata della League Phase di Champions League andato in scena alle 21 a San Siro
Una bella Atalanta supera in rimonta il Chelsea alla New Balance Arena di Bergamo nella sesta giornata della League Phase di Champions League.
La squadra di Raffaele Palladino impone il proprio ritmo sin dai primi minuti, ma va sotto 1-0 dopo 25 minuti per la rete di Joao Pedro, chiudendo in svantaggio la prima frazione. Di rientro dagli spogliatoi, però, la storia della partita non cambia: l’Atalanta continua a spingere e la fortuna gira dalla parte dei bergamaschi. Al 55’, su un’azione confezionata sulla destra, De Ketelaere scappa via e serve al centro un pallone perfetto per Scamacca, che firma l’1-1.
Quando la gara sembra destinata a chiudersi in parità, arriva il colpo del campione: De Ketelaere fa tutto da solo e con il destro batte Sanchez, regalando alla Dea un successo preziosissimo e il momentaneo terzo posto nel girone. Queste le nostre pagelle del match.
PAGELLE ATALANTA CHELSEA
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (71′ Ahanor 6); Bellanova sv (17′ Zappacosta 6), De Roon 6.5, Ederson 6.5 (87′ Musah sv), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 7, Lookman 6 (87′ Pasalic sv); Scamacca 6.5 (72′ Krstovic 5.5).
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 6.5; Badiashile 5.5, Acheampong 5.5, Chalobah 5.5 (46′ Fofana 5, 76′ Adarabioyo 6), Cucurella 5; James 6, Caicedo 6; Pedro Neto 5.5 (67′ Garnacho 5.5), Enzo Fernandez 5 (67′ Gusto 5.5), Gittens 5; Joao Pedro 6.5
Infortunio Bellanova, il difensore dell’Atalanta lascia il campo dolorante al 16′ contro il Chelsea: serata di Champions in salita per i nerazzurri
Palladino a Sky prima di Atalanta Chelsea: «Serve la partita perfetta, ho rivisto lo spirito giusto nei ragazzi. Hien affaticato, Kolasinac non al 100%, ma ci serve per questo motivo»