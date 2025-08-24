Pagelle Atalanta Pisa: TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Atalanta News
Pagelle Atalanta Pisa: TOP e FLOP del match di Serie A
I voti, i top e i flop del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Atalanta Pisa
VOTI:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Dijmsiti 5,5, Hien 5,5, Scalvini 5,5; Bellanova 5,5, De Roon 6, Pasalic 6-, Zalewski 6,5; De Ketelaere 5, Maldini 5,5; Scamacca 7. SOSTITUTI: Sulemana 5,5, Krstovic 5,5, Kossounou 6, Samardzic 6, Ederson 6-
Allenatore: Ivan Juric
PISA (3-4-2-1): Semper 7; Denoon 6, Caracciolo 6, Canestrelli 5,5; Touré 6,5, Aebischer 6, Marin 6, Angori 5,5; Tramoni 6, Moreo 6,5; Meister 6.
Allenatore: Alberto Gilardino
