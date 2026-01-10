Torino News
Pagelle Atalanta Torino 2-0: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
Vediamo i voti, i top e i flop del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Ecco le pagelle Atalanta Torino.
TOP ATALANTA TORINO: De Ketelaere, Carnesecchi
FLOP ATALANTA TORINO: Aboukhlal
PAGELLE ATALANTA-TORINO, I VOTI DELLA PARTITA:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (dal 68’ Musah 6), Djimsiti 6 (dal 44’ Hien 6), Ahanor 6; Zappacosta 6.5, De Roon 6, Ederson 6, Bernasconi 7; Zalewski 7 (dall’80 Pašalić 7), De Ketelaere 7.5 (dall’80 Samardzic SV); Krstovic 6 (dal 68’ Scamacca 6).
Allenatore: Palladino 7.
Torino (3–4-1-2): Paleari 6; Ismajli 6.5, Maripan 6, Coco 6.5; Lazaro 5.5 (dall’85 Biraghi SV), Tameze 5.5 (dal 57’ Ilkhan 6.5), Gineitis 6.5, Aboukhlal 5 (dall’85 Njie SV); Vlasic 5.5, Ngonge 5 (dal 57’ Adams 5.5); Zapata 5 (dal 57’ Simeone 6).
Allenatore: Baroni 5.
