Pagelle Cagliari Como: Da Cunha show, Baturina torna e decide. Esposito rompe il digiuno VOTI
Pagelle Cagliari Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26
Cagliari: Caprile 6; Zé Pedro 6 (73′ Zappa 6), Dossena 5, Rodriguez 6 (78′ Idrissi SV)(83′ Pavoletti SV); Palestra 6.5, Adopo 6, Liteta 6 (78′ Kilicsoy SV), Sulemana 5.5, Obert 6.5; Esposito 7 (78′ Trepy SV), Folorunsho 5.5. All. Pisacane 6
Como: Butez 6.5; Van der Brempt 6, Ramon 5.5, Kempf 5.5, Moreno 6 (81′ Valle SV); Perrone 6 (36′ Vojvoda 6), Da Cunha 8; Baturina 7 (81′ Sergi Roberto SV), Nico Paz 6 (81′ Diego Carlos SV), Jesus Rodriguez 5.5; Douvikas 5.5 (62′ Morata 6). All. Fabregas 6.5
