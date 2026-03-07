Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Cagliari News

Pagelle Cagliari Como: Da Cunha show, Baturina torna e decide. Esposito rompe il digiuno VOTI

Published

1 ora ago

on

By

Milan-Como serie A

Pagelle Cagliari Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Cagliari Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Cagliari: Caprile 6; Zé Pedro 6 (73′ Zappa 6), Dossena 5, Rodriguez 6 (78′ Idrissi SV)(83′ Pavoletti SV); Palestra 6.5, Adopo 6, Liteta 6 (78′ Kilicsoy SV), Sulemana 5.5, Obert 6.5; Esposito 7 (78′ Trepy SV), Folorunsho 5.5. All. Pisacane 6

Como: Butez 6.5; Van der Brempt 6, Ramon 5.5, Kempf 5.5, Moreno 6 (81′ Valle SV); Perrone 6 (36′ Vojvoda 6), Da Cunha 8; Baturina 7 (81′ Sergi Roberto SV), Nico Paz 6 (81′ Diego Carlos SV), Jesus Rodriguez 5.5; Douvikas 5.5 (62′ Morata 6). All. Fabregas 6.5

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×