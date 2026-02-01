Serie A
Pagelle Como Atalanta: Carnesecchi monumentale, Nico Paz si spegne. I VOTI
Pagelle Como Atalanta: i voti ai protagonisti del match del Sinigaglia, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6-; Perrone 5 (58′ Jesus Rodriguez 6), Da Cunha 6 (87′ Sergi Roberto sv); Vojvoda 6 (46′ Addai 6 [80′ Kuhn sv]), Nico Paz 5, Baturina 6; Douvikas 5+ (59′ Morata 6-)
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 8,5; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Ahanor 4.5; Zappacosta 6, Ederson 6, De Roon 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (60′ Krstovic 6); Scamacca 6, Zalewski 5.5 (46′ Bellanova 6 [86′ Kossonou sv])
