Pagelle Como Atalanta: Carnesecchi monumentale, Nico Paz si spegne. I VOTI

3 secondi ago

Pagelle Como Atalanta: i voti ai protagonisti del match del Sinigaglia, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Como Atalanta: i voti ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26:

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6-; Perrone 5 (58′ Jesus Rodriguez 6), Da Cunha 6 (87′ Sergi Roberto sv); Vojvoda 6 (46′ Addai 6 [80′ Kuhn sv]), Nico Paz 5, Baturina 6; Douvikas 5+ (59′ Morata 6-)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 8,5; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Ahanor 4.5; Zappacosta 6, Ederson 6, De Roon 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (60′ Krstovic 6); Scamacca 6, Zalewski 5.5 (46′ Bellanova 6 [86′ Kossonou sv])

