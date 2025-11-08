Serie A
Pagelle Como Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Como Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida del Sinigaglia valida per la dodicesima giornata di Serie A terminata 0-0
Nonostante il netto dominio del Como il Cagliari mantiene la porta inviolata e porta a casa un punto nell’undicesima giornata di Serie A.
Il match del Sinigaglia, infatti, si è concluso 0-0 con il Como che frena così la sua corsa verso la zona Champions, agganciando momentaneamente Bologna e Juve a quota 18 punti. Per il Cagliari, invece, il pareggio significa un passo in avanti nella lotta salvezza con il Lecce, arrivando a quota 10 punti.
Le pagelle di Como Cagliari
COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Ramon 6, Diego Carlos 6, Valle 6; Perrone 6, Caqueret 6; Addai 6, Paz 6, Diao 5.5; Morata 6. Subentrato: 46′ Rodriguez 6, 63′ Baturina 5.5, 63′ Douvikas 6, 75′ Kuhn 6, 89′ Vojvoda sv.
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile 7; Zappa 6, Mina 6.5, Luperto 6, Obert 6; Palestra 6, Prati 6, Folorunsho 6, Felici 6; Gaetano 6; Esposito 6. Subentrato: 57′ Adopo 6, 67′ Borrelli 5.5, 79′ Mazzittelli sv, 79′ Idrissi sv, 79′ Luvumbo sv.
Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A del Via del Mare
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...