 Pagelle Como Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Como Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

1 minuto ago

caprile

Pagelle Como Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida del Sinigaglia valida per la dodicesima giornata di Serie A terminata 0-0

Nonostante il netto dominio del Como il Cagliari mantiene la porta inviolata e porta a casa un punto nell’undicesima giornata di Serie A.

Il match del Sinigaglia, infatti, si è concluso 0-0 con il Como che frena così la sua corsa verso la zona Champions, agganciando momentaneamente Bologna e Juve a quota 18 punti. Per il Cagliari, invece, il pareggio significa un passo in avanti nella lotta salvezza con il Lecce, arrivando a quota 10 punti.

Le pagelle di Como Cagliari

COMO (4-2-3-1): Butez 6.5; Smolcic 6, Ramon 6, Diego Carlos 6, Valle 6; Perrone 6, Caqueret 6; Addai 6, Paz 6, Diao 5.5; Morata 6. Subentrato: 46′ Rodriguez 6, 63′ Baturina 5.5, 63′ Douvikas 6, 75′ Kuhn 6, 89′ Vojvoda sv.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile 7; Zappa 6, Mina 6.5, Luperto 6, Obert 6; Palestra 6, Prati 6, Folorunsho 6, Felici 6; Gaetano 6; Esposito 6. Subentrato: 57′ Adopo 6, 67′ Borrelli 5.5, 79′ Mazzittelli sv, 79′ Idrissi sv, 79′ Luvumbo sv.

