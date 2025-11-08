 Diretta gol Serie A LIVE: Como Cagliari e Lecce Verona in campo alle 15! Segui i match della 11a giornata
Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: Como Cagliari 0-0, Lecce Verona 0-0. Risultati ancora bloccati

Nico-Paz-Como-Monza Classifica assist Serie A

Diretta gol Serie A: in campo Como Cagliari e Lecce Verona. Segui con noi i LIVE di tutte le partite delle 15 della 11a giornata

Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match della 15 di questo Day-2 del weekend valido per la 11a giornata di Serie A.

SEGUI IL LIVE DI COMO CAGLIARI QUI

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Folorunsho, Felici; Gaetano; Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

SEGUI IL LIVE DI LECCE VERONA

LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspari, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akrpo, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

6 minuti ago

8 Novembre 2025

Ultime notizie serie a pallone
Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

17 minuti ago

8 Novembre 2025

Calendario Serie A 2025/2026
