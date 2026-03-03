Connect with us
Como News

Pagelle Como Inter: vincono le difese, attacchi sterili. Che occasione fallita da Valle! VOTI

44 minuti ago

nico paz bisseck como inter

Pagelle Como Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

COMO: Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 5 (79′ Moreno SV); Perrone 6, Sergi Roberto 6 (70′ Diao 6); Vojvoda 5.5 (79′ Van der Brempt SV), Caqueret 6.5 (86′ Baturina SV), Da Cunha 6.5; Nico Paz 6 (86′ Douvikas SV). All. Fabregas 6

INTER: Martinez 6; Bisseck 5.5, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6 (58′ Dumfries 6), Frattesi 5.5 (85′ Mkhitaryan SV), Calhanoglu 6 (58′ Zielinski 6), Sucic 6, Carlos Augusto 6.5; Diouf 5.5 (75′ Luis Henrique 6); Esposito 5.5 (58′ Thuram 6). All. Chivu 6

