Pagelle Como Sassuolo, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti
Pagelle Como Sassuolo: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni
Le pagelle di Como Sassuolo terminata 2-0: le due squadre si dividono la posta in palio nella tredicesima giornata di Serie A. Ecco i voti:
PAGELLE COMO SASSUOLO
COMO – Butez 6.5; Vojvoda 6 (59′ Posch 6), Diego Carlos 6, Ramon 6.5, Moreno 7; Caqueret 6.5 (59′ Da Cunha 6), Perrone 7 (91′ Kempf s.v.); Addai 5.5 (82′ Kuhn s.v.), Nico Paz 7.5, Rodriguez 7 (59′ Baturina 6); Douvikas 7.
SASSUOLO – Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Muharemovic 5, Doig 6.5 (82′ Candé s.v.); Thorstvedt 6.5, Matic 6.5, Koné 5.5 (82′ Iannoni s.v.); Berardi 6.5 (51′ Volpato 5.5), Pinamonti 5.5 (68′ Moro 5), Laurienté 5 (69′ Fadera 6).
