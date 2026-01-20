Pagelle Copenhagen Napoli, i voti ai protagonisti della sfida di Champions League

Pagelle Copenhagen Napoli, i TOP e FLOP e i voti ai protagonisti del match per la settima giornata di Champions League

Il Parken Stadion ha vissuto Copenhagen Napoli, match valido per la settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. La squadra di Jacob Neestrup Hansen ha affrontato quella di Conte, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida

COPENAGHEN – Kotarski 6,5; Meling 5 (81′ Garananga sv), Gabriel Pereira 5, Suzuki 6, Lopez 5,5; Elyounoussi 6,5, Madsen 6 (81′ Claesson sv), Delaney 4, Achouri 5,5 (63′ Larsson 6,5); Dadason 5,5 (36′ Hatzidiakos 6), Cornelius 5 (63′ Clem 6).

NAPOLI – Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 5,5, Buongiorno 4,5, Juan Jesus 6; Gutierrez 5,5 (76′ Ambrosino 5,5), Lobotka 6,5, McTominay 7, Spinazzola 6 (63′ Olivera 6,5); Vergara 6,5 (63′ Lang 6), Elmas 6,5 (80′ Lucca 5); Hojlund 5,5.

