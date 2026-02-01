Voti&Stats
Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy
Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida dello Zini: analisi e valutazioni dei protagonisti della 23a giornata di Serie A
Si chiude Cremonese Inter, sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo allo Zini.
I VOTI
CREMONESE – Audero 5; Terracciano 6, Baschirotto 5, Folino 5,5; Pezzella 6, Maleh 6( dal 94′ Johnsen s.v), Grassi 5,5 (dal 75′ Floriani Mussolini 6,5), Zerbin 6, Ceccherini 5,5 (dal 67′ Faye 6); Bonazzoli 5,5 (dal 67′ Djuric 6), Vardy 5.
INTER – Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6 (dal 60′ Darmian 6), Frattesi 6 (dal 60′ Mkhitaryan 5,5), Zielinski 7, Sucic 6,5 (dall’82’ Diouf), Dimarco 7; Lautaro 7 (dal 74′ Bonny 6) Esposito 6 (dal 60′ Thuram 6).
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano