Pagelle Fiorentina Jagiellonia: Fagioli e Kean salvano la Viola, ma quanti brividi (e quanti errori) VOTI

Published

3 ore ago

on

By

Fiorentina

Pagelle Fiorentina Jagiellonia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di Conference League

FIORENTINA: Lezzerini 5 (46′ De Gea 4.5); Fortini 5 (46′ Harrison 5.5), Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 6; Fabbian 6, Mandragora 5 (62′ Fagioli 7), Ndour 5.5; Dodo 4.5, Piccoli 5.5 (89′ Kean 6.5), Fazzini 5 (62′ Solomon 6.5) (100′ Gudmundsson 6). All. Vanoli 5

JAGIELLONIA: Abramowicz 5; Wojtuszek 6.5 (66′ Bazdar 5.5), Bernardo Vital 6, Pelmard 6, Wdowik 6.5; Pozo 6 (116′ Kobayashi SV), Romanczuk 6.5, B.Mazurek 8 (105′ Rallis 6), Jozwiak 6 (36′ Drachal 5.5) (89′ Flach 5.5); Pululu 6, Imaz 6. All. Siemieniec 7

