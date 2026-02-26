Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Conference League

Diretta gol Conference League: Fiorentina qualificata, tutti i verdetti dei playoff

Published

2 ore ago

on

By

Conference League 2025/2026

Diretta gol Conference League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per i playoff di ritorno: in campo anche la Fiorentina!

Scendono in campo per il playoff di ritorno di Conference League le squadre europee, in campo anche la Fiorentina di Vanoli, che alle 18.45 sfiderà i polacchi dello Jagiellonia per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione, dopo la vittoria dei toscani all’andata per 0-3.

Segui con Calcionews24 la Diretta gol delle italiane in Conference League

AZ Alkmaar Noah 4-0

Crystal Palace Zrinjski 2-0

Losanna Olomouc 1-2

Lech Kups 1-0

Rijeka Omonia Nicosia 3-1

Celje KF DRITA 3-2

Fiorentina Jagiellonia 2-4

Samsunspor Shkendija 4-0

Formazioni ufficiali Fiorentina Jagiellonia

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec.

LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News2 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×