Diretta gol Conference League: Fiorentina qualificata, tutti i verdetti dei playoff
Diretta gol Conference League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per i playoff di ritorno: in campo anche la Fiorentina!
Scendono in campo per il playoff di ritorno di Conference League le squadre europee, in campo anche la Fiorentina di Vanoli, che alle 18.45 sfiderà i polacchi dello Jagiellonia per proseguire la marcia verso gli ottavi della competizione, dopo la vittoria dei toscani all’andata per 0-3.
AZ Alkmaar Noah 4-0
Crystal Palace Zrinjski 2-0
Losanna Olomouc 1-2
Lech Kups 1-0
Rijeka Omonia Nicosia 3-1
Celje KF DRITA 3-2
Fiorentina Jagiellonia 2-4
Samsunspor Shkendija 4-0
Formazioni ufficiali Fiorentina Jagiellonia
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora; Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu. Allenatore: Siemieniec.
