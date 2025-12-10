Conference League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

La Conference League 2025/2026 è la 5ª edizione della terza competizione calcistica europea, la seconda con il nuovo formato a girone unico con 36 partecipanti. Organizzato dall’Uefa, il torneo, dopo i turni preliminari, è iniziato giovedì 2 ottobre 2025 con la 1ª giornata della Fase campionato, e si concluderà mercoledì 27 maggio 2026 con la finale della Red Bull Arena di Lipsia, in Germania.

Alla Conference League 2025/2026 partecipa anche una squadra italiana: la Fiorentina, guidata inizialmente da Stefano Pioli e successivamente affidata a Paolo Vanoli.

Il Formato

NOME: dalla scorsa edizione il nome ufficiale diventa Conference League;

dalla scorsa edizione il nome ufficiale diventa Conference League; SQUADRE PARTECIPANTI: 36;

36; FORMULA: si parte con una “Fase campionato” che si giocherà da ottobre a dicembre e una classifica generale . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca 6 gare, di cui 3 in casa e 3 in trasferta . Le ultime 12 squadre (dal 25° al 36° posto) in classifica vengono eliminate , mentre le restanti 24 accedono alla Fase ad eliminazione diretta . Quest’ultima funzionerà così: i club dal 1° all’8° posto del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale , mentre i club dal 9° al 24° posto disputeranno un turno preliminare di spareggi e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale;

si parte con che si giocherà da ottobre a dicembre e . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca . Le ultime (dal 25° al 36° posto) in classifica , mentre accedono alla . Quest’ultima funzionerà così: i club del girone unico si qualificheranno , mentre i club disputeranno e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale; GIORNI E ORARI: le gare della Conference League 2024/2025 si giocheranno come sempre il giovedì, esclusa la finale che si disputerà di mercoledì. Per quanto riguarda gli orari, sono state confermate le fasce orarie delle 18.45 e delle 21 (orario italiano), con la possibilità di uno slot aggiuntivo alle 16.30 per le gare disputate in zone con fuso orario rilevante (2 o più ore in aggiunta al fuso orario dell’Europa Centrale).

Le squadre

Queste le 36 squadre della Conference League 2025/2026 suddivise per Paese:

ARMENIA (1 squadra): Noah

Noah AUSTRIA (1 squadra): Rapid Vienna

Rapid Vienna BOSNIA-ERZEGOVINA (1 squadra): Zrinjski

Zrinjski CIPRO (2 squadre): AEK Larnaca, Omonia Nicosia

AEK Larnaca, Omonia Nicosia CROAZIA (1 squadra): Rijeka

Rijeka INGHILTERRA (1 squadra): Crystal Palace

Crystal Palace FINLANDIA (1 squadra): KuPS Kuopio

KuPS Kuopio FRANCIA (1 squadra): Strasburgo

Strasburgo GERMANIA (1 squadra): Mainz

Mainz GIBILTERRA (1 squadra): Lincoln Red Imps

Lincoln Red Imps GRECIA (1 squadra): AEK Atene

AEK Atene IRLANDA (2 squadre): Shamrock Rovers, Shelbourne

Shamrock Rovers, Shelbourne ISLANDA (1 squadra): Breidablik

Breidablik ITALIA (1 squadra): Fiorentina

Fiorentina KOSOVO (1 squadra): Drita

Drita MACEDONIA DEL NORD (1 squadra): Shkëndija

Shkëndija MALTA (1 squadra): Hamrun Spartans

Hamrun Spartans OLANDA (1 squadra): AZ Alkmaar

AZ Alkmaar POLONIA (4 squadre): Jagiellonia, Lech Poznan, Legia Varsavia, Raków Częstochowa

Jagiellonia, Lech Poznan, Legia Varsavia, Raków Częstochowa REPUBBLICA CECA (2 squadre): Sigma Olomuc, Sparta Praga

Sigma Olomuc, Sparta Praga ROMANIA (1 squadra): Universitatea Craiova

Universitatea Craiova SCOZIA (1 squadra): Aberdeen

Aberdeen SLOVACCHIA (1 squadra): Slovan Bratislava

Slovan Bratislava SLOVENIA (1 squadra): Celje

Celje SPAGNA (1 squadra): Rayo Vallecano

Rayo Vallecano SVEZIA (1 squadra): Häcken

Häcken SVIZZERA (1 squadra): Losanna

Losanna TURCHIA (1 squadra): Samsunspor

Samsunspor UCRAINA (2 squadre): Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk

Tutti i sorteggi della Conference League 2025/2026 saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase Campionato che si è svolto a Montecarlo.

Venerdì 29 agosto 2025: sorteggio Fase campionato;

Data da stabilire: sorteggio Spareggi (Sedicesimi di finale);

Venerdì 27 febbraio 2026: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

La Conference League 2025/2026, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, è iniziata giovedì 2 ottobre 2025 e si concluderà con la finale mercoledì 27 maggio 2025, in programma alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania.

La Fase Campionato della Conference League 2025/2025 inizia mercoledì 2 ottobre e si conclude giovedì 18 dicembre 2025.

1ª GIORNATA: 2 ottobre 2025

2 ottobre 2025 2ª GIORNATA: 23 ottobre 2025

23 ottobre 2025 3ª GIORNATA: 6 novembre 2025

6 novembre 2025 4ª GIORNATA: 27 novembre 2025

27 novembre 2025 5ª GIORNATA: 11 dicembre 2025

11 dicembre 2025 6ª GIORNATA: 18 dicembre 2025

La Fase ad eliminazione diretta della Conference League 2025/2026 inizia giovedì 16 febbraio 2025 e si concluderà con la finale di mercoledì 27 maggio 2026 a Lipsia, in Germania.

SPAREGGI ( SEDICESIMI DI FINALE): 16 febbraio 2026 (andata)-26 febbraio 2026 (ritorno);

( 16 febbraio 2026 (andata)-26 febbraio 2026 (ritorno); OTTAVI DI FINALE: 12 marzo 2026 (andata)-19 marzo 2026 (ritorno);

12 marzo 2026 (andata)-19 marzo 2026 (ritorno); QUARTI DI FINALE: 9 aprile 2026 (andata)-16 aprile 2026 (ritorno);

9 aprile 2026 (andata)-16 aprile 2026 (ritorno); SEMIFINALI: 30 aprile 2026 (andata)-7 maggio 2026 (ritorno);

30 aprile 2026 (andata)-7 maggio 2026 (ritorno); FINALE (Red Bull Arena, Lipsia – Germania): 27 Maggio 2026.

Sorteggio Fase campionato

Il sorteggio della Fase campionato si è svolto venerdì 29 agosto 2025 alle 13.00 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Le 36 squadre della Conference League 2025/2026 sono suddivise in 6 fasce da 6 squadre in base al ranking UEFA.

Fasce sorteggio Conference League

FASCIA 1

FIORENTINA (ITA)

AZ Alkmaar (OLA)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Slovan Bratislava (SLV)

Rapid Vienna (AUT)

Legia Varsavia (POL)

FASCIA 2

Sparta Praga (RCE)

Dinamo Kiev (UCR)

Crystal Palace (ING)

Lech Poznan (POL)

Rayo Vallecano (SPA)

Shamrock Rovers (IRL)

FASCIA 3

Omonia Nicosia (CIP)

Mainz (GER)

Strasburgo (FRA)

Jagiellonia (POL)

Celje (SLO)

Rijeka (CRO)

FASCIA 4

Zrinjski (BOS)

Lincoln Red Imps (GIB)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Atene (GRE)

Aberdeen (SCO)

Drita (KOS)

FASCIA 5

Breidablik (ISL)

Sigma Olomuc (POL)

Samsunspor (TUR)

Raków Częstochowa (POL)

AEK Larnaca (CIP)

Shkëndija (MAC)

FASCIA 6

Häcken (SVE)

Losanna (SVI)

Universitatea Craiova (ROM)

Hamrun Spartans (MAL)

Noah (ARM)

Shelbourne (IRL)

Come funziona il sorteggio

Dopo la suddivisione delle 36 squadre in 6 Fasce in base al ranking UEFA, per il sorteggio vengono preparate sei urne, una per ciascuna delle sei fasce d’appartenenza. Ogni urna contiene sei palline con i nomi delle squadre che appartengono alla stessa fascia. Ogni squadra viene sorteggiata contro un’avversaria di ogni fascia. Ai fini del sorteggio che stabilisce se ogni partita sarà giocata in casa o in trasferta, le fasce 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 vengono abbinate e ciascuna squadra viene sorteggiata contro un’avversaria di ogni coppia di fasce in modo da giocare una partita in casa e l’altra fuori casa.

In linea di principio, le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro e ciascuna squadra può giocare contro un massimo di due avversarie di una stessa nazione. Il sorteggio parte dalla Fascia 1. Una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e quindi aperta per mostrare il nome della squadra estratta.

Una volta visualizzato il nome della squadra, il software automatico estrae casualmente 6 avversarie, una per fascia (1, 2, 3, 4, 5, 6), specificando per ogni avversaria quale partita si gioca in casa e quale in trasferta. L’ordine di assegnazione delle avversarie inizia con le prime due fasce (un’avversaria per fascia) e prosegue con le fasce 3 e 4 e quindi 5 e 6. Il software estrae le avversarie da tutte le fasce rispettando le condizioni di sorteggio e assicurando che venga effettuata un’assegnazione valida, garantendo a tutte le squadre il completamento del sorteggio e il calendario delle partite in linea con il calendario della competizione. Questa assegnazione da parte del software viene effettuata entro un limite di tempo predefinito.

Una volta che il software effettua il sorteggio, vengono rivelate le avversarie e le partite giocate in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per tutte le squadre rimanenti della prima fascia. Mentre si procede al sorteggio, un certo numero di avversarie viene pre-sorteggiato e visualizzato direttamente, riducendo così il numero di avversarie da sorteggiare per le squadre successive.

Conclusa la Fascia 1, si procede con le squadre della Fascia 2. Come per la prima fascia, una pallina viene estratta fisicamente e casualmente dalla relativa urna e aperta per mostrare il nome della squadra estratta. L’avversaria della prima fascia di questa squadra è già determinata dal sorteggio delle squadre della fascia 1.

Quindi, il software estrae, con la stessa procedura descritta per la fascia 1, un’avversaria da ciascuna delle rimanenti fasce (2, 3, 4, 5, 6), specificando per ogni avversaria se gioca in casa o in trasferta. La procedura viene quindi ripetuta per le restanti squadre della fascia 2. Per la Fascia 3 essendo già note le avversarie delle prime due fasce, vengono sorteggiate solo le avversarie delle fasce 3, 4, 5 e 6, e così via fino all’ultima fascia.

In conformità con le decisioni pertinenti del Comitato Esecutivo UEFA, le squadre delle seguenti federazioni non potevano essere sorteggiate contro:

Gibilterra-Spagna

Kosovo-Bosnia-Erzegovina

Calendario Conference League 2025/2026

Il calendario della Conference League 2025/2026 è stato annunciato sabato 30 agosto 2025, per evitare sovrapposizioni con partite della Champions League e dell’Europa League che si giocano nelle stesse città.

Fase Campionato Conference League 2025/2026

1ª GIORNATA (2 ottobre 2025)

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2 [31′ Daniel Muñoz, 58′ Nketiah]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Lech Poznan-Rapid Vienna 4-1 [13′ Palma (L), 21′ Ishak (L), 45′ + 2 Ismaheel (L), 64′ Radulovic (R), 77′ Bengtsson (L)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Rayo Vallecano-Shkëndija 2-0 [28′ Unai López, 32′ Fran Pérez]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Omonia Nicosia-Mainz 0-1 [75′ rig. Amiri]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Jagiellonia-Hamrun Spartans 1-0 [57′ Imaz]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Zrinjski-Lincoln Red Imps 5-0 [12′ Bilbija, 22′ Dujmovic, 40′ Jakovljevic, 69′ Damașcan, 85′ Mikic]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, KuPS Kuopio-Drita 1-1 [74′ Parzyszek (K), 80′ Dabiqaj (D)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Losanna-Breidablik 3-0 [7′ Lekoueiry, 11′ Bair, 33′ G. Diakité]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 18.45, Noah-Rijeka 1-0 [6′ Mulahusejnovic]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, FIORENTINA-Sigma Olomuc 2-0 [27′ Piccoli, 90′ + 5 Ndour]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Slovan Bratislava-Strasburgo 1-2 [26′ aut. Yirajang (ST), 41′ Ouattara (ST), 64′ Ibrahim (SL)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Legia Varsavia-Samsunspor 0-1 [10′ Musaba]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Sparta Praga-Shamrock Rovers 4-1 [33′ L. Sadilek (SP), 44′ Suchomel (SP), 50′ A. Sørensen (SP), 82′ Mandroiu (SH), 90′ Haraslin (SP)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Celje-AEK Atene 3-1 [7′ Kutesa (A), 34′, 55′, 80′ Kovacevic (C)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2-3 [8′ rig. Karlsson (A), Nazaryna (S), 54′ Lucas Ferreira (S), 60′ Pedro Henrique (S), 69′ Devlin (A)]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Raków Częstochowa-Universitatea Craiova 2-0 [47′ Pienko, 80′ Repka]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, AEK Larnaca-AZ Alkmaar 4-0 [25′ Waldo Rubio, 54′ Bajic, 73′ Ivanovic, 83′ Rohden]

Giovedì 2 ottobre 2025, ore 21.00, Shelbourne-Häcken 0-0

2ª GIORNATA (23 ottobre 2025)

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, AZ Alkmaar-Slovan Bratislava 1-0 [44′ Mijnans]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Legia Varsavia 1-2 [16′ Augustyniak (L), 61′ Luca Meirelles (S), 90′ + 4 Augustyniak (L)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Rapid Vienna-FIORENTINA 0-3 [9′ Ndour, 48′ Dzeko, 88′ A. Gudmundsson]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Strasburgo-Jagiellonia 1-1 [53′ Stojinovic (J), 79′ Panichelli (S)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Rijeka-Sparta Praga 1-0 [75′ Adu-Adjei]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, AEK Atene-Aberdeen 6-0 [11′, 18′ Koita, 27′ Eliasson, 55′ Marin, 81′ Jovic, 87′ Kotesa]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Drita-Omonia Nicosia 1-1 [12′ Manaj (D), 45′ + 1 Masouras (O)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Breidablik-KuPS Kuopio 0-0

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 18.45, Shkëndija-Shelbourne 1-0 [90′ + 1 aut. Barrett]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Häcken-Rayo Vallecano 2-2 [15′ Álvaro García (R), 41′ Lindberg (H), 55′ Brusberg (H), 90′ + 13 rig. Rațiu (R)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Crystal Palace-AEK Larnaca 0-1 [51′ Bajic]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Shamrock Rovers-Celje 0-2 [33′, 40′ Kovacevic]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Mainz-Zrinjski 1-0 [24′ Weiper]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Lincoln Red Imps-Lech Poznan 2-1 [33′ Kike Gómez (LI), 77′ rig. Ishak (LE), 88′ Rutjens (LI)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Sigma Olomuc-Raków Częstochowa 1-1 [83′ Král (S), 90′ Svarnas (R)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Samsunspor-Dinamo Kiev 3-0 [2′ Musaba, 34′ Mouandilmadji, 62′ Holse]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Universitatea Craiova-Noah 1-1 [38′ Etim (U), 73′ Mulahusejnović (N)]

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21.00, Hamrun Spartans-Losanna 0-1 [38′ G. Diakité]

3ª GIORNATA (6 novembre 2025)

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Breidablik 2-0 [28′ Bondarenko, 65′ Kauã Elias]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Sparta Praga-Raków Częstochowa 0-0

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Mainz-FIORENTINA 2-1 [16′ Sohm (F), 68′ Hollerbach (M), 90′ + 5 JS Lee (M)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Celje-Legia Varsavia 2-1 [17′ Urbanski (L), 72′ Iosifov (C), 77′ Karničnik (C)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, KuPS Kuopio-Slovan Bratislava 3-1 [3′ Marcelli (S), 41′ Antwi (K), 48′ Parzyszek (K), 81′ Oksanen (K)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, AEK Atene-Shamrock Rovers 1-1 [21′ rig. Burke (S), 90′ rig. Jovic (A)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Samsunspor-Hamrun Spartans 3-0 [18′ Holse, 58′ Emre Kılınç, 77′ Mouandilmadji]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, AEK Larnaca-Aberdeen 0-0

Giovedì 6 novembre 2025, ore 18.45, Noah-Sigma Olomuc 1-2 [10′ Slavicek (S), 21′ Mulahusejnović (N), 24′ Sylla (S)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Rapid Vienna-Universitatea Craiova 0-1 [37′ Romanchuk]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Dinamo Kiev-Zrinjski 6-0 [21′ Popov, 56′ Guerrero, 59′ Kabaiev, 67′ Buialskyi, 78′ Yarmolenko, 83′ Blănuță]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Crystal Palace-AZ Alkmaar 3-1 [22′ Lacroix (C), 45′ + 4 I. Sarr (C), 54′ Mijnans (A), 57′ I. Sarr (C)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Rayo Vallecano-Lech Poznan 3-2 [11′ Palma (L), 39′ Kozubal (L), 58′ Isi Palazón (R), 83′ De Frutos (R), 90′ + 4 Álvaro García (R)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Lincoln Red Imps-Rijeka 1-1 [41′ Fruk (R), 83′ Kike Gómez (L)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Shkëndija-Jagiellonia 1-1 [49′ Latifi (S), 90′ + 10 Lozano (J)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Häcken-Strasburgo 1-2 [21′ Enciso (S), 60′ Godo (S), 61′ Dembe (H)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Losanna-Omonia Nicosia 1-1 [34′ Neophytou (O), 40′ Bair (L)]

Giovedì 6 novembre 2025, ore 21.00, Shelbourne-Drita 1-1 [57′ Ajzeraj]

4ª GIORNATA (27 novembre 2025)

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, AZ Alkmaar-Shelbourne 2-0 [70′ De Wit, 86′ I. Jensen]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Slovan Bratislava-Rayo Vallecano 2-1 [24′ Fran Pérez (R), 49′ Kashia (S), 52′ Yirajang (S)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Lech Poznan-Losanna 2-0 [67′ Ismaheel, 90′ + 5 Agnero]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Omonia Nicosia-Dinamo Kiev 2-0 [34′ rig. W. Semedo, 59′ Neophytou]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Zrinjski-Häcken 2-1 [78′ Ćuže (Z), 40′ Andersen (H), 82′ Bilbija (Z)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Sigma Olomuc-Celje 2-1 [8′ Ghali (S), 29′ Vidovic (C), 42′ Ghali (S)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Raków Częstochowa-Rapid Vienna 4-1 [27′ rig. Brunes (RAK), 40′, 51′, 53′ Diaby-Fadiga (RAK), 75′ Antiste (RAP)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Universitatea Craiova-Mainz 1-0 [67′ rig. Al Hamlawi]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 18.45, Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps 3-1 [57′ Bernardo Lopes (H), 65′ El Fanis (H), 74′ Smailagic (H), 90′ + 2 Coric (H)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, FIORENTINA-AEK Atene 0-1 [35′ Gacinovic]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Legia Varsavia-Sparta Praga 0-1 [41′ Preciado]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk 1-2 [23′ Kauã Elias (SD), 77′ Nazaryna (SD), 87′ Malley (SR)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Strasburgo-Crystal Palace 2-1 [35′ Mitchell (C), 53′ Emegha (S), 77′ El Mourabet (S)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Jagiellonia-KuPS Kuopio 1-0 [51′ Pululu]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Rijeka-AEK Larnaca 0-0

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Aberdeen-Noah 1-1 [45′ Nisbet (A), 52′ Mulahusejnović (N)]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Drita-Shkëndija 1-0 [20′ Manaj]

Giovedì 27 novembre 2025, ore 21.00, Breidablik-Samsunspor 2-2 [6′ Ingvarsson (B), 20′ Mouandilmadji (S), 55′ Mouandilmadji (S), 72′ Kristinsson (B)]

5ª GIORNATA (11 dicembre 2025)

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, FIORENTINA-Dinamo Kiev

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Jagiellonia-Rayo Vallecano

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Drita-AZ Alkmaar

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Breidablik-Shamrock Rovers

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Samsunspor-AEK Atene

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Shkëndija-Slovan Bratislava

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Häcken-AEK Larnaca

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Universitatea Craiova – Sparta Praga

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Noah-Legia Varsavia

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 18.45, Rapid Vienna-Omonia Nicosia

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Lech Poznan-Mainz

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Rijeka-Celje

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Lincoln Red Imps-Sigma Olomuc

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, KuPS Kuopio-Losanna

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Aberdeen-Strasburgo

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Raków Częstochowa–Zrinjski

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Hamrun Spartans-Shakhtar Donetsk

Giovedì 11 dicembre 2025, ore 21.00, Shelbourne-Crystal Palace

6ª GIORNATA (18 dicembre 2025)

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, AZ Alkmaar-Jagiellonia

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Shakhtar Donetsk-Rijeka

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Slovan Bratislava-Häcken

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Legia Varsavia-Lincoln Red Imps

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Sparta Praga-Aberdeen

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Dinamo Kiev-Noah

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Crystal Palace-KuPS Kuopio

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Rayo Vallecano-Drita

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Shamrock Rovers-Hamrun Spartans

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Omonia Nicosia-Raków Częstochowa

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Mainz-Samsunspor

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Strasburgo-Breidablik

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Celje-Shelbourne

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Zrinjski-Rapid Vienna

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, AEK Atene-Universitatea Craiova

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Sigma Olomuc-Lech Poznan

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, AEK Larnaca-Shkëndija

Giovedì 18 dicembre 2025, ore 21.00, Losanna-FIORENTINA

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Samsunspor 4 3 1 0 9 2 7 10 2. Strasburgo 4 3 1 0 7 4 +3 10 3. Celje 4 3 0 1 8 4 +4 9 4. Shakhtar Donetsk 4 3 0 1 8 5 +3 9 5. Mainz 4 3 0 1 4 2 +2 9 6. Raków Częstochowa 4 2 2 0 7 2 +5 8 7. AEK Larnaca 4 2 2 0 5 0 +5 8 8. Drita 4 2 2 0 4 2 +2 8 9. Jagiellonia 4 2 2 0 4 2 +2 8 10. AEK Atene 4 2 1 1 9 4 +5 7 11. Sparta Praga 4 2 1 1 5 2 +3 7 12. Rayo Vallecano 4 2 1 1 8 6 +2 7 13. Losanna 4 2 1 1 5 3 +2 7 14. Sigma Olomuc 4 2 1 1 5 5 0 7 15. Universitatea Craiova 4 2 1 1 3 3 0 7 16. Lech Poznan 4 2 0 2 9 6 +3 6 17. FIORENTINA 4 2 0 2 6 3 +3 6 18. Crystal Palace 4 2 0 2 6 4 +2 6 19. Zrinjski 4 2 0 2 7 8 -1 6 20. AZ Alkmaar 4 2 0 2 4 7 -3 6 21. Omonia Nicosia 4 1 2 1 4 3 +1 5 22. KuPS Kuopio 4 1 2 1 4 3 +1 5 23. Noah 4 1 2 1 4 4 0 5 24. Rijeka 4 1 2 1 2 2 0 5 25. Shkëndija 4 1 1 2 2 4 -2 4 26. Lincoln Red Imps 4 1 1 2 4 10 -6 4 27. Dinamo Kiev 4 1 0 3 6 7 -1 3 28. Legia Varsavia 4 1 0 3 3 5 -2 3 29. Slovan Bratislava 4 1 0 3 4 7 -3 3 30. Hamrun Spartans 4 1 0 3 3 6 -3 3 31. Häcken 4 0 2 2 4 6 -2 2 32. Breidablik 4 0 2 2 2 7 -5 2 33. Aberdeen 4 0 2 2 3 10 -7 2 34. Shelbourne 4 0 1 3 0 4 -4 1 35. Shamrock Rovers 4 0 1 3 3 9 -6 1 36. Rapid Vienna 4 0 0 4 2 12 -10 0

Legenda

VERDE SCURO = Qualificate direttamente agli ottavi di finale

VERDE CHIARO = Qualificate agli spareggi (sedicesimi di finale)