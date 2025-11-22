Ultime Notizie
Pagelle Fiorentina Juventus, ecco i TOP e FLOP della sfida della dodicesima giornata di Serie A
Pagelle Fiorentina Juventus: ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A della dodicesima giornata, andata in scena al Franchi dalle 18
Il match tra Fiorentina e Juventus, valido per la dodicesima giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio 1-1 al Franchi di Firenze. Il primo tempo è stato dominato dai viola, ma a pochi istanti dalla fine, Kostić ha portato in vantaggio la Juventus, con un potente sinistro da fuori area che ha superato De Gea, illudendo i bianconeri di aver messo in discesa l’incontro.
Nella ripresa, però, la Fiorentina è riuscita a reagire prontamente, grazie a una rete segnata da Mandragora, che ha concluso con il mancino un assist di Kean, protagonista anche con una traversa nel primo tempo. Il gol dell’ex ha fissato il punteggio sull’1-1, risultato che ha riflesso le emozioni e l’intensità del match.
Le nostre pagelle.
Fiorentina (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 6.5, Pablo Mari 6.5, Ranieri 6 (82′ Viti sv); Dodo 6 (45′ Fortini 6.5), Mandragora 7, Fagioli 6, Sohm 5.5 (59′ Gudmundsson 6), Parisi 6 (68′ Kouadio 6); Kean 7, Piccoli 6.5 (59′ Ndour 6).
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Koopmeiners 5.5, Kelly 5.5; Cambiaso 6 (75′ Conceicao 6), Locatelli 5.5, Thuram 5.5 (65′ Miretti 6), Kostic 6.5(65′ Cabal 6); McKennie 5.5, Yildiz 5.5 (86′ Openda sv); Vlahovic 5.5 (86′ David sv).
Fiorentina Juventus 1-1: i bianconeri escono con un pareggio dal Franchi. Al gol di Kostic, risponde Mandragora. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus
Napoli Atalanta: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della dodicesima giornata di Serie A
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...