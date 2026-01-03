Voti&Stats
Pagelle Juventus Lecce: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Juventus Lecce
La Juventus non sfrutta le tante occasioni avute contro il Lecce e i pugliesi riescono a portare a casa un punto d’oro. Al vantaggio firmato da Banda a fine primo tempo, risponde McKennie nella ripresa. Da sottolineare anche un rigore sbagliato da David.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6.5, Kelly 6.5; McKennie 7 (82′ Adzic s.v.), Thuram 6 (69′ Koopmeiners 6), Locatelli 6 (75′ Openda 5), Cambiaso 5 (69′ Kostic 5.5); Conceicao 5 (45′ Zhegrova 6.5), Yildiz 7; David 4.5
Lecce (4-3-3): Falcone 7.5; Perez 5 (31′ Veiga 5.5), Gaspar 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Kaba 5.5, Ramadani 6, Maleh 6; Pierotti 6 (67′ Ndaba 6), Camarda 6 (67 Stulic 6), Banda 6.5 (79′ Helgason 6).