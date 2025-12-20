Pagelle Juventus Roma, ecco i TOP e FLOP del match della sedicesima giornata di Serie A, andato in scena alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino

All’Allianz Stadium di Torino Juventus Roma match si è chiusa con la vittoria dei bianconeri, che si è imposta 2-1 al termine di una sfida combattuta. I bianconeri hanno sbloccato il risultato nel primo tempo con Conceição, per poi trovare il raddoppio nella ripresa grazie a Openda.

La Roma ha provato a rientrare in partita con Baldanzi, freddo nel tap-in sulla conclusione di Ferguson, ma non è riuscita a completare la rimonta. Poco dopo, la Juventus ha sfiorato il 3-1 con un palo colpito da Yildiz, episodio che ha confermato il controllo bianconero nei momenti decisivi della gara.

La squadra di Gasperini non è riuscita a trovare il gol del pareggio. La Juventus porta così a casa tre punti fondamentali, rilanciando le proprie ambizioni nella corsa Champions. Di seguito, le nostre pagelle del match.



PAGELLE JUVENTUS ROMA

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Kalulu 5.5, Bremer 6 (59′ Rugani 6), Kelly 5.5; McKennie 6.5, Locatelli 6, Thuram 6, Cambiaso 6.5 (88′ Kostic sv); Conceicao 7 (59′ Zhegrova 5.5), Yildiz 6.5 (88′ Miretti sv); Openda 6.5 (81′ David sv).

Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 5, Ziolkowski 5.5, Rensch 5.5; Celik 5.5, Koné 6, Cristante 5.5, Wesley 6.5; Soulé 5 (55′ Baldanzi 6.5), Pellegrini 5 (51′ Bailey 5.5 (72′ El Shaarawy 5.5)); Dybala 5 (55′ Ferguson 6).