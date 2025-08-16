Pagelle Lazio Atromitos, ecco TOP e i FLOP: i voti del match

Pagelle Lazio Atromitos, ecco qui i TOP e i FLOP della partita, vediamo i voti dell’amichevole disputata oggi

Maurizio Sarri ha concluso il suo precampionato con una vittoria in Lazio Atromitos, ma il risultato di 2-0 racconta solo una parte dell’incontro. La partita, infatti, è stata tutt’altro che amichevole, con alti livelli di tensione che hanno sfociato in una maxi-rissa tra i giocatori, prima in campo e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi. L’incidente ha visto l’espulsione di Taty Castellanos e del difensore greco Lima Santos, riducendo entrambe le squadre a dieci uomini e fermando il gioco per diversi minuti.

Nonostante il clima teso, la Lazio di Sarri ha mantenuto la calma e ha sbloccato il risultato solo nel finale. A portare in vantaggio i biancocelesti ci ha pensato Noslin al 77° minuto, con un gol che ha mostrato il suo valore, soprattutto dopo una stagione complicata. Infine, Pedro ha siglato il 2-0 al 90°, confermando ancora una volta di essere una risorsa fondamentale per la squadra, anche quando parte dalla panchina.

Questa amichevole, più che un semplice test pre-campionato, è stata una vera e propria prova di carattere per la Lazio, che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di riuscire a mantenere la calma anche sotto pressione. Le performance dei singoli sono state messe alla prova in una situazione fisica e psicologica decisamente impegnativa. Ora, con il test superato, il pensiero va già alle prossime sfide ufficiali. Ecco – secondo LazioNews24 – le pagelle Lazio Atromitos.

PAGELLE LAZIO ATROMITOS:

LAZIO (4-3-3): Mandas 6 (dal minuto 46′ Provedel 6); Lazzari 6 (dal minuto 46′ Marusic 6.5), Gila 6 (dal minuto 85′ Hysaj S.V.), Provstgaard 6.5 (dal minuto 73′ Romagnoli 6), Pellegrini 5.5 (dal minuto 57′ Nuno Tavares 7); Dele-Bashiru 6 (dal minuto 46′ Dia 6), Cataldi 6 (dal minuto 57′ Rovella 6), Guendouzi 5.5 (dal minuto 85′ Basic S.V.), Cancellieri 6.5 (dal minuto 65′ Pedro 7,5), Castellanos 4, Zaccagni 6.5 (dal minuto 73′ Noslin 6.5). All.: Sarri 6.5.

ATROMITOS (4-2-3-1): Choutesiotis (dal minuto 46′ Koselev); Stavropoulos, Michorl (dal minuto 80′ Karamanis), Van Weert (dal minuto 38′ Tsamakis), Palmezano Reyes, Marin Ruiz, Ouedraogo (dal minuto 80′ Tsiloulis), Uronnen, Baku (dal minuto 80′ Tsingaras), Lima Santos, Tzovaras (dal minuto 77′ Jubitana). All.: Vokolos.