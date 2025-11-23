 Pagelle di Lazio Lecce, ecco i TOP e FLOP della sfida
Lazio News

Pagelle di Lazio Lecce, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

8 minuti ago

Guendouzi

Pagelle di Lazio Lecce: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026 dell’Olimpico, andata in scena dalle 18

Le pagelle di Lazio–Lecce, terminata 2-0 per i padroni di casa che, con le reti di Guendouzi e Noslin, si impongono sui salentini nella dodicesima giornata di Serie A.

Per la Lazio si tratta della terza gara consecutiva senza subire gol in casa, la sesta nelle ultime sette totali in stagione, che vale l’aggancio alla settima posizione del Como con 18 punti, a -2 dalla Juve.

Per il Lecce nessuno scatto in avanti nella zona retrocessione, con i salentini che restano al 16° posto a 2 punti dal Genoa.

PAGELLE LAZIO LECCE

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Pellegrini 6, Gila 6 (dal 87′ Patric sv), Romagnoli 6, Marusic 6.5; Guendouzi 7.5, Cataldi 6 (dal 45′ Vecino 6), Basic 7; Isaksen 7 (dal 82′ Pedro sv), Dia 6 (dal 87′ Noslin 6.5), Zaccagni 7.

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6.5; Danilo Veiga 5.5, Gaspar 6, Tiago Gabriel 6, Gallo 5.5; Ramadani 6, Coulibaly 6; Tete Morente 5.5, Berisha 5.5 (dal 45′ Banda 6), Sottil 6.5 (dal 63′ Pierotti 6); Camarda 5.5 (dal 45′ Stulic 5.5).

