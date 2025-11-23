Diretta Gol LIVE, segui con noi i match di Serie A

Serie A
Diretta Gol LIVE, Cremonese-Roma 0-1: Soulé per ora decide il match
Diretta Gol LIVE. Segui con noi la diretta delle sfide di questa domenica di Serie A in attesa del big match che vedrà in campo Inter e Milan.
E’ una domenica di Serie A ricca di emozioni e di spettacolo. Ad aprire sono Verona Parma, sfida che mette in palio punti importanti per la salvezza.
SEGUI IL LIVE DI CREMONESE ROMA
46′ – Inizia la ripresa con un cambio: fuori Ziolkowski, dentro El Aynaoui.
45’+2 – RIGORE TOLTO ALLA CREMONESE! Dopo l’intervento del Var, il direttore di gara ha ritenuto non punibile il braccio di Mancini.
45′ – Due minuti di recupero e giallo per Ziolkowski.
39′ – OCCASIONE ROMA! Ancora la squadra di Gasperini pericolosa con Pellegrini, ma Audero gli dice di no con un grande intervento.
32′ – Il primo ammonito del match è Payero.
26′ – GOL ANNULLATO ALLA ROMA! La squadra di Gasperini aveva trovato il raddoppio con Pellegrini, ma il tutto è stato annullato per fuorigioco.
17′ – GOL ROMA! I giallorossi riescono a trovare la rete alla prima vera occasione con Soulé, bravo a sfruttare l’assist di Koné.
15′ – OCCASIONE CREMONESE! Prima chance per i padroni di casa con Vardy, ma Svilar risponde presente.
1′ – Si parte
SEGUI IL LIVE DI VERONA PARMA
FINISCE QUI!
80′ Pellegrino riporta in vantaggio il Parma.
71′ Giovane pareggia per il Verona
55′ Cutrone sfiora il raddoppio dei crociati
INIZIA IL SECONDO TEMPO
FINISCE IL PRIMO TEMPO
34′ Giovane potrebbe riaprire i conti, ma la palla va fuori
33′ Destro di Bernabé. Palla fuori di poco a lato.
18′ – GOL DEL PARMA! Pellegrino da due passi sblocca il match.
9′ – GOL ANNULLATO! La gioia è durata solo qualche secondo. Orban era in fuorigioco ed il gol è stato annullato.
8′ – GOL DEL VERONA! Cross di Bradaric e Orban da due passi non può sbagliare. 1-0 per gli scaligeri.
1′ – Si parte.
Verona Parma, Zanetti si esprime così nel post gara contro i crociati
Cuesta post Verona Parma: «Sono molto contento della squadra. Su Pellegrino voglio dire questo»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...