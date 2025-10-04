Pagelle Lazio Torino 3-3: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Pagelle Lazio Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 15 valida per la sesta giornata di Serie A 2025/2026

Partita che è sembrata d’altri tempi, partita che è sembrata di altri campionati. Un finale al cardiopalma ha chiuso sul 3-3 la sfida odierna Lazio Torino, valida per la sesta giornata di campionato. I granata passano in vantaggio al 16′ con Simeone, lesto a ribadire in rete una respinta corta di Provedel. La reazione biancoceleste è veemente, guidata da un super Cancellieri che ribalta il risultato con una doppietta (24′ e 40′), frutto di due pregevoli azioni personali (il primo in modo particolare da vedere e rivedere).

Nella ripresa, il Torino non molla: crea e forse ci crede persino di più degli avversari. I cambi di Baroni si rivelano decisivi: al 73′ Adams firma il pareggio su assist di Nkounkou e rimette tutto in parità. Il primo colpo di scena arriva al 93′, quando Coco porta avanti i suoi con un colpo di testa da calcio d’angolo; ma è solo illusione per i granata. Un’ingenuità di Dembélé, seguita da un fallo in area dello stesso Coco su Noslin, porta l’arbitro Piccinini a concedere un rigore alla Lazio dopo un lungo check al VAR. Dal dischetto, a tempo ampiamente scaduto (ben oltre i 100 minuti di gioco), Cataldi è glaciale e fissa il punteggio sul 3-3. Un punto amaro per il Torino, che ha assaporato la vittoria, e un sospiro di sollievo per la Lazio in una partita ricca di tanti gol e altrettanti errori. Vediamo insieme le pagelle Lazio Torino:

TOP LAZIO TORINO: Cancellieri

FLOP LAZIO TORINO: Lazaro, Dembelè

PAGELLE LAZIO TORINO:

Lazio (4-2-3-1): Provedel 7; Hysaj 5.5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6.5 (dal 90’ Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 7 (dal 67’ Belahyane 6); Cancellieri 8, Dia 5 (dal 81’ Noslin sv), Pedro 6 (dal 67’ Isaksen 5); Castellanos 5.5.

Sarri: 6



Torino (4-3-3): Israel 5.5; Pedersen 6.5 (dal 79’ Dembele 5), Coco 5, Maripán 6, Lazaro 4.5 (dal 63’ Nkounkou 6.5); Casadei 6, Asllani 6, Tameze 6 (dal 70 Masina 8); Ngonge 6, Simeone 6.5 (dal 79’ Gineitis sv), Vlasić 5.5 (dal 70’ Adams 7).

Baroni: 6.5