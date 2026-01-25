Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Lecce Lazio, i giornali bocciano pesantemente tre giocatori! Nessun dubbio su chi sia l’MVP. I voti e l’analisi completa

Published

45 minuti ago

on

By

Matias Vecino

Pagelle Lecce Lazio, i giornali hanno espresso questi giudizi dopo lo 0-0 maturato al Via del Mare. L’analisi completa e tutti i voti

Ecco un’analisi comparativa delle pagelle di Lecce Lazio dai tre principali quotidiani sportivi italiani: Corriere dello Sport, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

LECCE
TOP:
Ramadani: Unanimità assoluta. Voto 7 per tutti e tre i giornali, che lo eleggono migliore in campo del Lecce (e in generale per Corriere e Gazzetta). La sua prestazione è lodata per la quantità (corsa, recuperi), la qualità (regia, impostazione) e la pericolosità offensiva (la traversa colpita). Un vero leader del centrocampo.
Falcone: Voto medio alto (6.5 per Corriere, 6 per Tuttosport e Gazzetta). La sua prova è giudicata positivamente, soprattutto per l’intervento decisivo su Dia. Nonostante una partita non troppo impegnativa, ha trasmesso sicurezza.
Tiago Gabriel: Voti costanti (6.5 per Corriere e Gazzetta, 6 per Tuttosport). Apprezzata la sua capacità di limitare Dia e la sua crescita generale.
Gallo: Voti solidi (6.5 per Corriere e Tuttosport, 6 per Gazzetta). Buona prova difensiva su Cancellieri e Isaksen, con qualche sortita offensiva.
Coulibaly: Voti positivi (6.5 per Corriere e Gazzetta, 6 per Tuttosport). Prestazione di sostanza, con tanta corsa, contrasti e anche un tentativo pericoloso verso la porta avversaria.

FLOP:
Stulic: Voti bassi (5.5 per Corriere, 6 per Tuttosport e Gazzetta). Non è riuscito a incidere in attacco, stretto nella morsa dei difensori della Lazio. Poco servito e mai pericoloso.
Banda: Voti insufficienti o appena sufficienti (5.5 per Corriere e Gazzetta, 6 per Tuttosport). Tanta voglia e velocità, ma poca concretezza e precisione nelle giocate. Si spegne presto.
Cheddira: Esordio non brillante (5.5 per Corriere, 6 per Tuttosport e Gazzetta). Ci prova, ma senza successo. Murato dalla difesa laziale.
Tete Morente: Senza voto per tutti e tre i giornali, entrato troppo tardi.

DIFFERENZE DI VOTO SIGNIFICATIVE (≥ 1 punto):
◦ Non ci sono differenze di voto pari o superiori a 1 punto tra i tre quotidiani per i giocatori del Lecce. La valutazione complessiva della squadra di Di Francesco è piuttosto omogenea.
ALLENATORE (Di Francesco):
◦ Giudizio positivo (6.5 per Corriere e Tuttosport, 6 per Gazzetta). La squadra ha giocato con personalità e aggressività, soprattutto nel primo tempo, meritando forse di più del pareggio. È mancato solo il gol.

LAZIO
TOP:
Provedel: Il migliore della Lazio per distacco. Voto alto per tutti (7 per Gazzetta, 6.5 per Corriere e Tuttosport). Decisivo con le sue parate, ha tenuto a galla la squadra e ha raggiunto l’undicesima partita senza subire gol.
Romagnoli: Voti positivi (6.5 per Gazzetta, 6 per Corriere e Tuttosport). Buona prova difensiva, nonostante qualche difficoltà sugli inserimenti di Gandelman. Leader della retroguardia.
Basic: Voti sopra la sufficienza (6.5 per Corriere e Gazzetta, 6 per Tuttosport). Grinta, cuore e lotta a centrocampo. Si fa notare di più quando viene spostato in regia.

FLOP:
Vecino: Bocciato (5 per Gazzetta, 6 per Corriere e Tuttosport). Non riesce a prendere in mano le redini del centrocampo quando schierato in regia. Prestazione deludente.
Dia: Voti bassi (5 per Gazzetta, 6 per Corriere e Tuttosport). Non riesce a rendersi pericoloso, ben contenuto dalla difesa del Lecce. Si spegne presto dopo un inizio promettente.
Cancellieri: Insufficiente (5 per Gazzetta, 6 per Corriere e Tuttosport). Frenetico e impreciso, non riesce a incidere sulla sua fascia.
Zaccagni: Voti appena sufficienti (6 per tutti). Non il solito trascinatore. Ben marcato da Veiga, non riesce a creare pericoli.
Ratkov: Voto basso (5.5 per Gazzetta, 6 per Corriere e Tuttosport). Entra ma non trova il guizzo giusto.

DIFFERENZE DI VOTO SIGNIFICATIVE (≥ 1 punto):
◦ Non ci sono differenze di voto pari o superiori a 1 punto tra i tre quotidiani per i giocatori della Lazio. Le valutazioni sono piuttosto allineate, evidenziando una prestazione di squadra non brillante, salvata dalle parate di Provedel.

ALLENATORE (Sarri):
◦ Sufficienza (6 per tutti). La Lazio si è difesa bene, portando a casa un punto prezioso considerate le assenze. Di più non si poteva chiedere.

In sintesi, i giornali concordano nel vedere un Lecce più propositivo e una Lazio più sulla difensiva, con Ramadani e Provedel protagonisti assoluti del match. Le differenze di voto sono minime, a testimonianza di una lettura della partita piuttosto condivisa.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming2 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×