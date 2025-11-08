Serie A
Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A del Via del Mare
Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida del Via del Mare, valida per la dodicesima giornata di Serie A terminatà in parità: 0-0
Si chiude 0-0 senza grandi occasioni da rete il match tra Lecce e Hellas Verona andato in scena al Via del Mare di Lecce per l’undicesima giornata di Serie A.
Il match che con Como Cagliari ha aperto il turno di campionato ha finito per regalare un punto a ciascuna delle due squadre in campo con il Lecce che raggiunge quota 10 punti e il Verona che stacca momentaneamente a -2 la Fiorentina all’ultimo posto toccando quota 6 con il Genoa, in campo contro i viola domani.
Di seguito le pagelle di Lecce Verona
LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 5.5, Thiago Gabriel 6.5, Gallo 7; Ramadani 6, Coulibaly 5.5; Morente 5.5, Berisha 6, Banda 5.5; Stulic 5. Subentrati: 66′ Camarda 5, 66′ Pierotti 5, 77′ Sottil 5, 86′ Kaba sv
VERONA (3-5-2): Montipò 6; Bella-Kotchap 6, Nelsson 6, Valentini 6.5; Belghali 6, Akpa-Akrpo 5.5, Gagliardini 6, Harroui 5.5, Bradaric 6; Giovane 5.5, Orban 6. Subentrati: 55′ Bernede 5.5, 74′ Frese 6, 74′ Sarr 5, 86′ Niasse sv.
