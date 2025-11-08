 Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida
Serie A

Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A del Via del Mare

1 minuto ago

Gallo

Pagelle Lecce Verona, ecco i TOP e FLOP della sfida del Via del Mare, valida per la dodicesima giornata di Serie A terminatà in parità: 0-0

Si chiude 0-0 senza grandi occasioni da rete il match tra Lecce e Hellas Verona andato in scena al Via del Mare di Lecce per l’undicesima giornata di Serie A.

Il match che con Como Cagliari ha aperto il turno di campionato ha finito per regalare un punto a ciascuna delle due squadre in campo con il Lecce che raggiunge quota 10 punti e il Verona che stacca momentaneamente a -2 la Fiorentina all’ultimo posto toccando quota 6 con il Genoa, in campo contro i viola domani.

Di seguito le pagelle di Lecce Verona

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 5.5, Thiago Gabriel 6.5, Gallo 7; Ramadani 6, Coulibaly 5.5; Morente 5.5, Berisha 6, Banda 5.5; Stulic 5. Subentrati: 66′ Camarda 5, 66′ Pierotti 5, 77′ Sottil 5, 86′ Kaba sv

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Bella-Kotchap 6, Nelsson 6, Valentini 6.5; Belghali 6, Akpa-Akrpo 5.5, Gagliardini 6, Harroui 5.5, Bradaric 6; Giovane 5.5, Orban 6. Subentrati: 55′ Bernede 5.5, 74′ Frese 6, 74′ Sarr 5, 86′ Niasse sv.

51 minuti ago

8 Novembre 2025

Ultime notizie serie a pallone
1 ora ago

8 Novembre 2025

Calendario Serie A 2025/2026
