Pagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League: ecco le valutazioni

Pagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League
Pagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della squadra di Juric e De Zerbi. Le valutazioni del match del Velodrome
La sfida della quarta giornata di League Phase della massima competizione europea, tra Marsiglia e Atalanta termina 0-1. Vittoria di misura dei nerazzurri, ecco i voti della sfida:
Marsiglia-Atalanta è stata una partita con momenti di assoluta effervescenza. Si sono viste due squadre combattere fino all’ultimo secondo e proprio nel finale è arrivata la giocata risolutiva che ha regalato i 3 punti a Juric e consente alla Dea di occupare la sedicesima posizione in classifica
TOP
- Samardzic Entra e risolve la partita con un gol da giocatore vero, confermato dal VAR nonostante un brivido per un tocco di mani di Ederson nell’area opposta. Se fosse sempre così, parleremmo di un top player dalla classe cristallina. Un cambio decisivo di Juric che premia la sua scelta.
- Carnesecchi Una paratona incredibile su Greenwood nei secondi finali che vale un gol e la vittoria. Sicuro e reattivo, una garanzia tra i pali della Dea.
- Bellanova Spinge molto sulla destra per tutta la partita, creando pericoli e dimostrando grande dinamismo. Anche se sbaglia un colpo di testa favorevole a inizio ripresa, è una costante minaccia. É lui a servire a Lookman il pallone dell’illusorio vantaggio, vanificato dalla posizione di fuorigioco in partenza da parte di Krstovic.
FLOP
- De Ketelaere Sbaglia un rigore tirato sulla sinistra di Rulli come non si dovrebbe mai fare, a mezza altezza, anche se piuttosto forte. Un errore pesante che avrebbe potuto cambiare la partita nel primo tempo e, soprattutto, condizionare negativamente il morale della squadra, cosa non successa
- Krstovic Ha sulla coscienza un rigore in movimento messo incredibilmente alto. Un’altra occasione d’oro sprecata che evidenzia una serata storta sotto porta.
- Hojbierg Riceve un grande assist da Greenwood, ma solo al limite dell’area spara incredibilmente alto per troppa precipitazione. Un errore clamoroso che grida vendetta per il Marsiglia.
- Paixao Mai entrato realmente in partita, si muove ma senza troppo costrutto. Non a caso De Zerbi, dopo averlo richiamato più volte, decide di sostituirlo.
