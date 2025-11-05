 Diretta gol Champions League LIVE: segui con noi Inter Kairat, Marsiglia Atalanta e tutti gli altri match!
Connect with us

Champions League

Diretta gol Champions League LIVE: l’Atalanta sbaglia un rigore, Inter rigore revocato! 2-0 del City contro il Dortmund

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 minuti ago

on

By

pio esposito inter

Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! In campo alle 21

Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la quarta giornta di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Inter Kairat e Marsiglia Atalanta.

SEGUI IL LIVE DI MARSIGLIA ATALANTA QUI

LIVE MATCH

35′ OCCASIONE ATALANTA – Krstovic non riesce a ribadire in rete all’altezza del dischetto. Il pallone esce appena alto sopra la traversa!

14′ RIGORE SBAGLIATO DEA – Rulli si tuffa cercando di anticipare il rigore di De Ketelaere che ha provato a metterla sulla destra. Mossa vincente dell’estremo difensore che annulla il rigore.

FORMAZIONI UFFICIALI

MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric 

SEGUI IL LIVE DI INTER KAIRAT QUI

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Lautaro.

KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin 

Club Brugge – Barcellona LIVE 2-1

Benfica – Bayer Leverkusen LIVE 0-0

Ajax – Galatasaray LIVE 0-0

Newcastle United – Athletic Bilbao LIVE 1-0

Manchester City – Borussia Dortmund LIVE 2-0

Related Topics:

Atalanta News

Moviola Marsiglia Atalanta LIVE, l’episodio chiave del match di Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

39 minuti ago

on

5 Novembre 2025

By

Arbitro
Continue Reading

Atalanta News

Marsiglia Atalanta, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Champions League in tv o in streaming! Le informazioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

5 Novembre 2025

By

juric
Continue Reading