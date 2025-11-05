Diretta gol Champions League LIVE: segui con noi Inter Kairat, Marsiglia Atalanta e tutti gli altri match!

Champions League
Diretta gol Champions League LIVE: l'Atalanta sbaglia un rigore, Inter rigore revocato! 2-0 del City contro il Dortmund
Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino live tutti i match della quarta giornata! In campo alle 21
Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo la quarta giornta di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Inter Kairat e Marsiglia Atalanta.
35′ OCCASIONE ATALANTA – Krstovic non riesce a ribadire in rete all’altezza del dischetto. Il pallone esce appena alto sopra la traversa!
14′ RIGORE SBAGLIATO DEA – Rulli si tuffa cercando di anticipare il rigore di De Ketelaere che ha provato a metterla sulla destra. Mossa vincente dell’estremo difensore che annulla il rigore.
MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Egan-Riley, Pavard; Garcia, Højbjerg, O’Riley; Greenwood, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Lautaro.
KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin
Club Brugge – Barcellona LIVE 2-1
Benfica – Bayer Leverkusen LIVE 0-0
Ajax – Galatasaray LIVE 0-0
Newcastle United – Athletic Bilbao LIVE 1-0
Manchester City – Borussia Dortmund LIVE 2-0
