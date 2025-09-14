Pagelle Milan Bologna, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Bologna News
Pagelle Milan Bologna, TOP e FLOP del match di Serie A
I voti, i top e i flop del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Milan Bologna
VOTI:
Pagelle Milan Bologna: Modric incanta, Gimenez spreca. Male Orsolini, bene Saelemaekers
Il match tra Milan e Bologna ha regalato emozioni e spunti interessanti, con protagonisti che hanno brillato e altri che hanno deluso. Ecco le pagelle Milan Bologna, con voti e analisi dei singoli.
Le pagelle del Milan
Maignan 6 – Qualche incertezza in fase di impostazione, poi esce per infortunio muscolare.
(Dal 56’ Terracciano 6) – Entra con personalità e gestisce bene la fase difensiva.
Tomori 6 – Gara solida, ma rischia grosso con un intervento al limite.
Gabbia 6 – Regala un brivido a Maignan con un retropassaggio pericoloso.
Pavlovic 6 – Non impeccabile, ma si propone spesso (dal 46’ De Winter 6).
Saelemaekers 6,5 – Lotta su tutta la fascia e firma l’assist perfetto per Modric.
Fofana 6 – Grinta e corsa, ma poca precisione in rifinitura.
Modric 7,5 – Il migliore nelle pagelle Milan Bologna: prende in mano la squadra, segna e incanta San Siro.
Rabiot 6,5 – Esordio convincente, con inserimenti e ordine.
Estupinan 6 – Alterna buone sortite offensive a difficoltà difensive. Sfortunato sul palo (dal 65’ Ricci 6,5).
Loftus-Cheek 6,5 – Dinamico e generoso. Si vede spesso in appoggio all’attacco (dal 65’ Pulisic 6,5).
Gimenez 5 – Il peggiore nelle pagelle Milan Bologna: sciupa tre occasioni clamorose e colpisce il palo a porta vuota.
(Dall’85’ Nkunku 6,5) – Entra bene, si procura un rigore poi annullato dal VAR.
Top e flop del Bologna
Skorupski 6 – Attento su Gimenez, sbaglia qualche uscita coi piedi.
Heggem 5,5 – Grave errore in avvio che poteva costare caro.
Lykogiannis 5,5 – Si fa sorprendere da Saelemaekers nell’azione decisiva.
Orsolini 5 – Impalpabile. Non sfrutta la superiorità su Estupinan ammonito.
Fabbian 5 – In ritardo su Modric nell’azione del gol: errore decisivo.
