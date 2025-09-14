Pagelle Milan Bologna, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I voti, i top e i flop del match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Milan Bologna

Pagelle Milan Bologna: Modric incanta, Gimenez spreca. Male Orsolini, bene Saelemaekers

Il match tra Milan e Bologna ha regalato emozioni e spunti interessanti, con protagonisti che hanno brillato e altri che hanno deluso. Ecco le pagelle Milan Bologna, con voti e analisi dei singoli.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 – Qualche incertezza in fase di impostazione, poi esce per infortunio muscolare.

(Dal 56’ Terracciano 6) – Entra con personalità e gestisce bene la fase difensiva.

Tomori 6 – Gara solida, ma rischia grosso con un intervento al limite.

Gabbia 6 – Regala un brivido a Maignan con un retropassaggio pericoloso.

Pavlovic 6 – Non impeccabile, ma si propone spesso (dal 46’ De Winter 6).

Saelemaekers 6,5 – Lotta su tutta la fascia e firma l’assist perfetto per Modric.

Fofana 6 – Grinta e corsa, ma poca precisione in rifinitura.

Modric 7,5 – Il migliore nelle pagelle Milan Bologna: prende in mano la squadra, segna e incanta San Siro.

Rabiot 6,5 – Esordio convincente, con inserimenti e ordine.

Estupinan 6 – Alterna buone sortite offensive a difficoltà difensive. Sfortunato sul palo (dal 65’ Ricci 6,5).

Loftus-Cheek 6,5 – Dinamico e generoso. Si vede spesso in appoggio all’attacco (dal 65’ Pulisic 6,5).

Gimenez 5 – Il peggiore nelle pagelle Milan Bologna: sciupa tre occasioni clamorose e colpisce il palo a porta vuota.

(Dall’85’ Nkunku 6,5) – Entra bene, si procura un rigore poi annullato dal VAR.

Top e flop del Bologna

Skorupski 6 – Attento su Gimenez, sbaglia qualche uscita coi piedi.

Heggem 5,5 – Grave errore in avvio che poteva costare caro.

Lykogiannis 5,5 – Si fa sorprendere da Saelemaekers nell’azione decisiva.

Orsolini 5 – Impalpabile. Non sfrutta la superiorità su Estupinan ammonito.

Fabbian 5 – In ritardo su Modric nell’azione del gol: errore decisivo.