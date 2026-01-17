Pagelle Napoli Sassuolo: Lobotka decide, Juan Jesus è un muro, bene Doig!

Pagelle Napoli Sassuolo: azzurri di misura, Lobotka decisivo. Neroverdi positivi sulla corsia mancina. I voti ai protagonisti in campo al Maradona

Il Napoli archivia la pratica Sassuolo con una vittoria di misura, fondamentale per il cammino in campionato. Nel 21° turno di Serie A, i Partenopei si impongono per 1-0 grazie a una prova di solidità difensiva e al guizzo vincente del suo metronomo di centrocampo.

Il migliore in campo è senza dubbio Juan Jesus (voto 7.5). Il difensore brasiliano, chiamato a guidare il reparto, sfodera una prestazione monumentale: sempre attento e reattivo, al 10′ compie un intervento decisivo salvando una rete praticamente fatta. Un muro invalicabile. La copertina, però, spetta al match-winner: Gol Stanislav Lobotka (voto 7). Il regista slovacco sblocca la gara con un destro potente al volo, capitalizzando una ribattuta in area e regalando tre punti d’oro ad Antonio Conte.

Sufficienza piena per Vanja Milinkovic-Savic (6), attento quando chiamato in causa, e per la coppia difensiva Beukema–Rrahmani (6), con il kosovaro costretto poi all’uscita per infortunio. In mediana, Scott McTominay (6) sfiora il raddoppio, mentre Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola si limitano a una gara ordinata (6). La nota stonata è Antonio Vergara (voto 5.5): il giovane trequartista agisce da play avanzato ma fatica a trovare la posizione, perdendo troppi duelli e risultando poco incisivo palla al piede.

Tra le fila dei Neroverdi, la spinta arriva dalla fascia sinistra. Josh Doig (voto 6.5) è il migliore dei suoi: lo scozzese si sovrappone con costanza, creando grattacapi alla retroguardia azzurra in tandem con Armand Laurienté (6+). Sufficiente la prova di Andrea Pinamonti (6), isolato ma combattivo. Male invece Sebastian Walukiewicz (voto 5.5): il centrale polacco va in affanno nella ripresa, soffrendo terribilmente la velocità e l’imprevedibilità del subentrato Noa Lang.

