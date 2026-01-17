Napoli Sassuolo, piove sul bagnato per Conte: doppio cambio obbligato per infortunio! Out due titolari: ecco di chi si tratta

La sfida contro il Sassuolo lascia scorie pesanti in casa Napoli. Nonostante il risultato del campo, l’umore di Antonio Conte è guastato da un doppio infortunio che rischia di complicare le rotazioni dei Partenopei nelle prossime settimane. La vittoria, fondamentale per la classifica, ha richiesto un tributo fisico notevole a due pedine chiave dello scacchiere tattico azzurro: Amir Rrahmani ed Eljif Elmas.

La situazione che desta maggiori preoccupazioni allo staff medico riguarda il reparto arretrato. Il difensore kosovaro, leader carismatico e intoccabile della linea difensiva, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al minuto 67. Rrahmani ha accusato un problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, un punto delicato per un centrale che fa dell’esplosività e dell’anticipo le sue armi migliori. Al suo posto è subentrato Alessandro Buongiorno, l’ex capitano del Torino che garantisce solidità, ma l’apprensione resta alta. La speranza del tecnico salentino è che il giocatore si sia fermato in tempo, evitando lesioni alle fibre muscolari, ma la verità emergerà solo dopo gli esami strumentali previsti nelle prossime ore.

Diversa, ma altrettanto spaventosa nella dinamica, la problematica occorsa a Eljif Elmas. Il jolly di centrocampo macedone, schierato titolare per garantire dinamismo e inserimenti, ha lasciato il terreno di gioco al 56′, quando il risultato era bloccato sull’1-0 per i campani. Il giocatore si è accasciato improvvisamente al suolo portandosi le mani alla testa, gelando il sangue dei tifosi presenti allo stadio “Maradona”. Secondo le prime ricostruzioni fornite da Sky Sport, non si tratta di un guaio muscolare o traumatico, bensì di forti giramenti di testa. Un malore passeggero, dunque, che non dovrebbe comportare lunghi stop, ma che ha costretto lo staff a un cambio immediato per precauzione. Il Napoli ora attende i referti medici per capire se dovrà ridisegnare la formazione in vista dei prossimi impegni ravvicinati.