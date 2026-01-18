Parma News
Pagelle Parma Genoa: Corvi monumentale, Colombo pericoloso ma…VOTI
Pagelle Parma Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26
Parma: Corvi 7; Delprato 6, Circati 6.5, Valenti 6, Valeri 6.5; Bernabé 6 (31′ st Sørensen 6), Keita 6.5, Estevez 5.5; Oristanio 5.5 (37′ st Cremaschi SV), Pellegrino 5.5 (31′ st Djuric 6), Ondrejka 5 (1′ st Britschgi 6). All. Cuesta 6
Genoa: Leali 6.5; Marcandalli 5.5, Østigård 6, Vasquez 6; Sabelli 6 (31′ st Masini 6), Malinovskyi 5.5 (27′ st Messias 6), Frendrup 6.5, Ellertsson 5.5, Aaron Martin 6; Vitinha 5.5 (27′ st Ekhator 6), Colombo 6.5 (43′ st Nuredini SV). All. De Rossi 6
