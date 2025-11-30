 Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata

2 minuti ago

lautaro martinez

Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A andata in scena dalle 15 all’Arena Garibaldi e valida per la tredicesima giornata

Un buon Pisa non basta a fermare l’Inter nella tredicesima giornata di Serie A. All’Arena Garibaldi la squadra di Gilardino gioca bene e spaventa a larghi tratti la formazione di Chivu, ma crolla sotto i colpi di Lautaro Martinez che al 69’ interrompe il suo digiuno e, su assist di Esposito, firma l’1-0 per i nerazzurri.

Lo stesso capitano meneghino si ripropone sul cross di Barella al minuto 83 e sigla il 2-0, spezzando definitivamente le gambe a un Pisa che, con la girandola dei cambi, aveva smesso di impensierire i lombardi. Queste le nostre pagelle del match.

PAGELLE PISA INTER

PISA (3-5-2): Scuffet 5; Caracciolo 5, Albiol 5 (80′ Lorran sv), Canestrelli 5; Touré 6, Piccinini 6.5 (71′ Leris 5), Aebischer 5.5, Marin 5, Angori 6 (71′ Tramoni 5.5); Meister 6 (90′ Buffon sv), Nzola 6 (90′ Moreo sv).

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 5.5, Acerbi 5.5 (68′ Bisseck 6), Bastoni 5.5; Luis Henrique 5 (67′ Diouf 6), Barella 6.5, Calhanoglu 5.5, Sucic 5 (46′ Zielinski 6.5), Dimarco 5; Thuram 5 (67′ Esposito 6.5), Lautaro 7 (89′ Augusto sv).

