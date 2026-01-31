Connect with us

Pagelle Pisa Sassuolo: Berardi eterno, brilla Konè. Durosinmi nota lieta per i toscani VOTI

31 minuti ago

Pagelle Pisa Sassuolo: i voti ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

PISA: Scuffet 6.5; Canestrelli 5.5 (46′ Leris 6), Caracciolo 5, Bozhinov 5; Touré 5, Marin 5 (46′ Durosinmi 7), Aebischer 6.5, Angori 5.5 (85′ Stengs SV); Moreo 5.5 (69′ Stojikovic 6), Tramoni 5.5; Meister 5 (46′ Loyola 6). All. Gilardino 5.5

SASSUOLO: Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6.5; Thorstvedt 6.5, Matic 6.5, Koné 7 (73′ Lipani 6); Berardi 8 (84′ Volpato SV), Pinamonti 5.5 (73′ Moro 6), Laurienté 6.5 (73′ Fadera 6). All. Grosso 7

