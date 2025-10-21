Pagelle PSV Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Pagelle PSV Napoli: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match del Philips Stadium

Una serata da incubo per il Napoli di Antonio Conte, che affonda in casa del PSV Eindhoven con un sonoro 6-2. La Champions League si trasforma in un palcoscenico di disillusione per gli azzurri, mentre i padroni di casa olandesi, spinti da un pubblico infuocato e da una mentalità aggressiva, volano sulle ali dell’entusiasmo. Un’analisi tra chi ha brillato e chi ha deluso in una partita che ha segnato un pesante passo falso europeo per i partenopei.

🔝 TOP

PEPI (PSV): Il suo ingresso conferma la supremazia dell’attacco olandese, culminato con un gol a porta vuota su assist perfetto di Driouech. Una presenza dinamica e letale. Rapace.

DRIOUSCH (PSV): Entra e incide su una gara già segnata, prima con l'assist per Pepi e poi con una botta imparabile da fuori area. Velocità, tecnica e concretezza che annichiliscono il Napoli. Folgorante.

MAN (PSV): Uomo ovunque dell'attacco olandese, firma un gol straordinario con un bolide sotto la traversa dopo avere segnato il terzo gol con una deviazione maliziosa. Una spina nel fianco costante per la difesa azzurra. Inarrestabile.

SAIBARI (PSV): Avvia e finalizza una ripartenza micidiale a campo aperto per il 2-1, dimostrando una capacità di strappo e lucidità sotto porta che fa male al Napoli. Fisicamente incontebile. Illuminante.

MAURO JUNIOR (PSV): Autore dell'assist per il terzo gol, si muove con intelligenza tra le linee, creando superiorità numerica e mettendo in difficoltà la retroguardia partenopea. Frizzante.

SCOTT MCTOMINAY (NAPOLI): In una notte di profonda oscurità per il Napoli, è l'unico a tenere alta la testa, firmando una doppietta di testa e dimostrando grinta. Ultimo a mollare.

👎 FLOP

BEUKEMA (NAPOLI): La sua palla persa in uscita innesca la ripartenza che porta al 2-1 del PSV, un errore gravissimo in una fase delicata del match che costa carissimo. Ingenuo.

JUAN JESUS (NAPOLI): Si fa aggredire e perde un pallone sanguinoso dal limite dell'area, concedendo un'occasione facile al PSV e mostrando incertezza nella gestione. Vulnerabile.

LUCCA (NAPOLI): Un cartellino rosso per un gesto di stizza, interpretato dall'arbitro come un insulto. Un'espulsione ingenua che lascia il Napoli in dieci uomini e senza il suo riferimento offensivo, aggravando ulteriormente la situazione. Incontrollabile.

