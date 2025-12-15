Pagelle Roma Como, i TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Roma Como: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Gasperini ha affrontato quella di Fabregas

Lo stadio Olimpico ha vissuto Roma Como, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. La squadra di Gasperini ha ospitato quella di Fabregas, tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.

La Roma supera il Como 1-0 all’Olimpico grazie a un gol di Wesley al 60′, servito splendidamente da Soulé. Una partita a lungo dominata dai giallorossi, che nel primo tempo hanno sprecato diverse occasioni e si sono visti annullare un gol di Cristante per fuorigioco. Il Como, apparso sottotono e costretto al cambio forzato di Diao nel primo tempo, ha provato a reagire timidamente nel finale, ma senza creare veri pericoli alla porta di Svilar, impegnato seriamente solo in un paio di circostanze. La Roma gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti preziosi, mentre la squadra di Fabregas incappa in una sconfitta che ne frena la corsa. La partita è stata anche caratterizzata da numerosi cartellini gialli nel secondo tempo.

Top

Wesley (Roma): Decide il match con un diagonale preciso che non lascia scampo a Butez. Si riscatta dopo un primo tempo in cui aveva sprecato una grande occasione. La sua velocità e i suoi inserimenti sono stati una spina nel fianco costante per la difesa del Como.

Decide il match con un diagonale preciso che non lascia scampo a Butez. Si riscatta dopo un primo tempo in cui aveva sprecato una grande occasione. La sua velocità e i suoi inserimenti sono stati una spina nel fianco costante per la difesa del Como. Soulé (Roma): Autore dell’assist decisivo per il gol di Wesley. La sua qualità e le sue giocate hanno spesso illuminato la manovra offensiva giallorossa, anche se a volte è mancato un pizzico di concretezza in più.

Autore dell’assist decisivo per il gol di Wesley. La sua qualità e le sue giocate hanno spesso illuminato la manovra offensiva giallorossa, anche se a volte è mancato un pizzico di concretezza in più. Koné (Roma): Padrone del centrocampo, ha dettato i tempi di gioco e recuperato numerosi palloni. Dai suoi piedi sono nate diverse azioni pericolose della Roma.

Padrone del centrocampo, ha dettato i tempi di gioco e recuperato numerosi palloni. Dai suoi piedi sono nate diverse azioni pericolose della Roma. Ndicka (Roma): Solido e attento in difesa, decisivo con un salvataggio provvidenziale su Posch nel finale che ha impedito il possibile pareggio del Como. Mancini lo sgrida nel finale per un’errata imbucata, ma è una sbavatura da niente nel contesto di una gara praticamente impeccabile.

Flop

Addai (Como): Poco incisivo in attacco, si fa notare più per un cartellino giallo rimediato per un fallo ingenuo che per le sue giocate offensive. Sostituito nella ripresa, deve diventare più concreto se vuole aiutare maggiormente la squadra.

Poco incisivo in attacco, si fa notare più per un cartellino giallo rimediato per un fallo ingenuo che per le sue giocate offensive. Sostituito nella ripresa, deve diventare più concreto se vuole aiutare maggiormente la squadra. Nico Paz (Como). Spesso dà la sensazione di essere di una categoria superiore in certe giocate. L’impegno non manca, ma la luce stasera è fioca e, quel che è peggio, sembra andare a corrente alternata.

LEGGI ANCHE –Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

